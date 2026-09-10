Bắt nhóm cướp giật túi xách, đạp vào mặt người phụ nữ ở trung tâm TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 10/9, Công an phường Bến Thành, TP.HCM cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM điều tra, xử lý nhóm cướp giật ở trung tâm TP.HCM.

Người phụ nữ bị các đối tượng đạp vào mặt khi cố giành lại túi xách bị cướp giật. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, chiều 9/9, một phụ nữ đeo túi xách đi bộ tại khu B, Công viên 23/9 (đoạn đối diện số 212 Lê Lai, phường Bến Thành) thì bị một nhóm thanh niên áp sát, giật túi.

Nạn nhân ngã xuống và cố giữ lại tài sản nhưng bị một thanh niên dùng chân đạp vào mặt rồi giật chiếc túi. Toàn bộ sự việc được người dân gần đó quay lại.

Nhóm cướp cầm chiếc túi xách bỏ đi, bỏ mặc nạn nhân. (Ảnh cắt từ clip)

Nhận được tin báo, Công an phường Bến Thành đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương xác minh và phối hợp với PC02 triển khai truy xét.

Nguyễn Văn Tuấn, đối tượng cướp túi xách và đạp vào mặt nạn nhân. (Ảnh: Công an phường Bến Thành)

Sau gần 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996), Lưu Văn Lượm (SN 1997), Võ Ngọc Châu (SN 2008) và Trần Nguyên Dũng (SN 2001) khi các đối tượng đang có mặt tại một quán ăn trên địa bàn.

Nguyễn Văn Tuấn được xác định là người giật túi xách và đạp vào mặt người phụ nữ.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận cùng nhau thực hiện hành vi cướp tài sản. Các nghi phạm đã được đưa về trụ sở Công an phường Bến Thành để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.