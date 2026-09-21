Bắt giang hồ 'Hoàng Nato', truy xét mở rộng phát hiện 8 đường dây ma túy

(VTC News) -

Ngày 21/9, Công an TP.HCM thông tin Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khám phá chuyên án, bắt Dương Minh Tuấn (tức giang hồ cộm cán “Hoàng Nato”, sinh năm 1983, ngụ phường Gia Định, TP.HCM) cùng nhiều người liên quan.

Nhóm bị can liên quan đường dây ma tuý. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Từ đầu mối này, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét, lần theo các thông tin liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó phát hiện, chặt đứt 8 đường dây tội phạm.

Tổng cộng 126 người bị bắt và xử lý, trong đó có một số người tự xưng là giang hồ trên mạng xã hội, 5 người quốc tịch Hàn Quốc và 4 người quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Công an TP.HCM, quá trình đấu tranh được triển khai liên tục trong 10 ngày đêm. Lực lượng chức năng tập trung xác minh, truy xét mở rộng từ những thông tin, đầu mối nhỏ nhất nhằm làm rõ toàn bộ đường dây và những người có liên quan.

‘Giang hồ mạng’ Hoàng Nato - Dương Minh Tuấn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Việc truy xét, bắt giữ các bị can liên quan được thực hiện song song với quá trình đấu tranh, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ đối với những người đã bị bắt, bảo đảm tiến độ điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an xác định các đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Kim Ju Young (SN 1992, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (SN 1999, ngụ tỉnh An Giang), Phạm Tài Vinh (SN 2002, ngụ tỉnh Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (SN 1994, ngụ phường Bảy Hiền), Giang Quốc Khánh (SN 2000, ngụ phường Phú Định), Phạm Minh Sang (SN 1992, ngụ phường Tân Hưng) và Nguyễn Thành Quốc (SN 1996, ngụ phường Tân Sơn Nhất, cùng ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Các đường dây này được xác định liên quan đến hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và nhiều loại ma túy tổng hợp.

Phạm Ngọc Như Huỳnh và Nguyễn Thành Quốc trong đường dây ma tuý. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Qua khám phá chuyên án, Công an TP.HCM thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Theo Công an TP.HCM, nhóm người này đưa chất ma túy vào những sản phẩm có kích thước nhỏ, dễ cất giấu, hình thức tương tự thuốc lá điện tử thông thường. Cách thức này tiềm ẩn nguy cơ ma túy xâm nhập vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Công an TP.HCM cho biết việc khám phá chuyên án, truy xét các đường dây và xử lý những người liên quan được triển khai đồng thời trên cả không gian mạng và ngoài thực tế.

Kết quả này được xác định là một trong những hoạt động nhằm duy trì thế chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.