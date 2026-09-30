Bắt giám đốc và 5 nhân viên công ty mua bán nợ ở TP.HCM

(VTC News) -

Công an TP.HCM thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 6 người để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các bị can gồm: Phạm Văn Hoành (SN 1979, ở phường Linh Xuân, TP.HCM), Đoàn Văn Bốn (SN 1984, ở tỉnh Ninh Bình), Lưu Văn Thanh (SN 1986), Mai Danh Kiệm (SN 1985), Nguyễn Thị Hà (SN 1990, cùng ở tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ba (SN 1984, ở phường Dĩ An, TP.HCM).

Các bị can (từ trái sang phải): Nguyễn Thị Hà, Lưu Văn Thanh, Phạm Văn Hoành, Đoàn Văn Bốn, Mai Danh Kiệm và Nguyễn Văn Ba. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo kết quả điều tra, tháng 6/2022, Phạm Văn Hoành thành lập Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, đặt trụ sở tại phường Linh Xuân, TP.HCM.

Dưới danh nghĩa kinh doanh mua bán nợ, Hoành bị xác định đã ký các hợp đồng mua bán nợ với khách hàng nhưng thực chất là nhận đòi nợ thuê để hưởng phần trăm trên số tiền thu được.

Hoành trực tiếp điều hành công ty, thỏa thuận với chủ nợ và chỉ đạo hoạt động đòi tiền. Đoàn Văn Bốn và Lưu Văn Thanh phụ trách quản lý, phân công nhân viên xác minh, thu hồi nợ. Nguyễn Thị Hà tư vấn khách hàng, soạn thảo hợp đồng, quản lý và chuyển giao hồ sơ.

Các nhân viên được phân công trực tiếp đến nhà ở, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ để gây sức ép.

Khi ký hợp đồng, Công ty Công Danh không thanh toán tiền mua khoản nợ cho khách hàng mà thỏa thuận hưởng 15-22% số tiền đòi được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ.

Theo cơ quan điều tra, các hợp đồng mua bán nợ được sử dụng làm bình phong để công ty tiếp cận người nợ và đối phó khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Theo chỉ đạo của Hoành, mỗi lần đòi nợ, các nhân viên thường đi theo nhóm 2-4 người, mặc đồng phục công ty, đến nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ.

Tại đây, nhóm người này bị xác định có hành vi lớn tiếng, gây tranh cãi, tạo không khí căng thẳng nhằm uy hiếp tinh thần, khiến người nợ lo sợ ảnh hưởng đến công việc, uy tín và phải giao tiền.

Một vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ xảy ra tại một trung tâm ngoại ngữ ở phường Dĩ An, TP.HCM.

Tang vật thu giữ. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo hồ sơ điều tra, bà L.T.P.Đ. còn khoản công nợ xây dựng hơn 5,27 tỷ đồng với một công ty xây dựng. Tháng 1/2024, đại diện công ty này thỏa thuận thuê Công ty Công Danh thu hồi khoản nợ, với tỷ lệ 22% số tiền thu được cho Công ty Công Danh và 78% cho chủ nợ. Hai bên ký hợp đồng mua bán nợ để che giấu việc đòi nợ thuê.

Từ tháng 1 đến tháng 12/2024, Hoành trực tiếp tham gia và chỉ đạo nhân viên nhiều lần đến trung tâm ngoại ngữ của bà Đ. để đòi tiền.

Nhóm người này bị cáo buộc lớn tiếng gọi tên bà Đ. và người thân, tự ý đi lại trong trung tâm, lục tìm, kiểm tra phiếu thu, chi tại quầy lễ tân; đồng thời có lời nói đe dọa, gây áp lực và cản trở hoạt động của cơ sở.

Mặc dù lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt việc gây mất an ninh, trật tự và hướng dẫn các bên giải quyết tranh chấp tại tòa án, nhóm người này vẫn tiếp tục thực hiện việc đòi tiền.

Do liên tục bị uy hiếp, gây sức ép, bà Đ. đã nhiều lần giao, chuyển tiền cho Hoành, tổng cộng 98 triệu đồng.

Trong số này, Hoành chỉ thông báo với chủ nợ đã thu được 60 triệu đồng, còn 38 triệu đồng được xác định đã bị Hoành giữ lại, sử dụng cho mục đích cá nhân.

Đến tháng 12/2024, khi nhận thấy không thể tiếp tục thu tiền, Hoành chỉ đạo soạn biên bản thanh lý hợp đồng với công ty xây dựng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an thu giữ một ô tô, 5 điện thoại di động, một bộ xử lý máy tính, con dấu Công ty Công Danh cùng các hợp đồng, phụ lục hợp đồng và dữ liệu video liên quan.

Cơ quan điều tra cũng xác định, khi công ty tạm ngưng hoạt động vào tháng 12/2025, Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy các hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, doanh nghiệp giải quyết tranh chấp công nợ bằng phương thức hợp pháp; không thuê, tiếp tay cho người sử dụng hành vi đe dọa, uy hiếp, gây rối để thu hồi tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan Công an.

Công an TP.HCM cho biết mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, hợp đồng mua bán nợ để uy hiếp tinh thần, cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh, trật tự sẽ bị phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật.