Báo UAE: U23 Việt Nam là thử thách khó vượt ở tứ kết U23 châu Á

(VTC News) -

Theo tờ Emarat Al Youm, đội tuyển U23 UAE sẽ phải đối mặt với một thách thức thật sự khi chạm trán U23 Việt Nam. Màn so tài tại Jeddah sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt cho tham vọng tiến sâu của đội bóng Tây Á trước đối thủ sở hữu sự ổn định đáng nể.

"Đội tuyển UAE sẽ đối mặt với thử thách khó khăn trước Việt Nam, đội đứng đầu bảng A, trong khuôn khổ vòng tứ kết Giải U23 châu Á 2026", tờ báo nhận định.

Truyền thông UAE nhấn mạnh việc U23 Việt Nam bước vào vòng tứ kết với tư cách đội nhất bảng A, sở hữu thành tích toàn thắng và được xem là một trong những đội có phong độ ổn định nhất giải. Lối chơi phòng ngự chắc chắn, kỷ luật chiến thuật cao cùng khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả khiến đại diện Đông Nam Á trở thành đối thủ không dễ vượt qua.

Truyền thông UAE nhận định U23 Việt Nam là một thử thách khó khăn.

"Đội tuyển UAE đặt nhiều kỳ vọng vào trận đấu này, coi đây là thử thách quan trọng để tiếp tục hành trình tại giải với lực lượng mạnh nhất và hướng tới mục tiêu vào bán kết, dù phải đối đầu Việt Nam - đội bóng được đánh giá cao nhờ lối chơi phòng ngự chắc chắn và kỷ luật chiến thuật.

U23 Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng khi đứng đầu bảng A với thành tích toàn thắng, giành trọn 9 điểm sau ba trận trước Jordan (2-0), Kyrgyzstan (2-1) và Ả Rập Xê Út (1-0)", báo UAE viết.

Trước đó, trong buổi họp báo diễn ra chiều 15/1, HLV Marcelo Broli cũng đã thẳng thắn thừa nhận U23 Việt Nam là đối thủ khó lường. “Chúng tôi sẽ đối đầu với một đội bóng rất mạnh. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng, giữ vững lối chơi của mình và sẽ thi đấu với tinh thần chiến đấu cao nhất, tập trung tối đa để hướng tới kết quả tích cực", HLV UAE chia sẻ.

Về phía đội tuyển UAE, ở vòng bảng, U23 UAE giành ngôi nhì bảng B sau chiến thắng trước U23 Qatar, hòa U23 Syria và thất bại trước U23 Nhật Bản. Trong khi đó, U23 Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả ba trận bảng A, lần lượt vượt qua U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia để đứng đầu bảng.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE tại tứ kết giải U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1.