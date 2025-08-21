Bảo tàng xe phim Rodz and Bodz đóng cửa, mở bán đấu giá hàng trăm xe điện ảnh

(VTC News) -

Colorado – Một phần ký ức điện ảnh đang chuẩn bị rời khỏi ánh đèn sân khấu. Bảo tàng Rodz & Bodz, nơi trưng bày hàng loạt xe nổi tiếng từng xuất hiện trong các bộ phim bom tấn và chương trình truyền hình đình đám, vừa thông báo sẽ đóng cửa và tổ chức một cuộc đấu giá quy mô lớn để chia tay bộ sưu tập độc đáo của mình.

Xe jeep sử dụng trong bộ phim Jurassic Park. (Nguồn: Rodz & Bodz)

Cuộc đấu giá sẽ bao gồm hơn 460 món đồ, trong đó có hơn 60 chiếc xe từng xuất hiện hoặc được tái tạo từ các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng: Dodge Charger của Dom Toretto trong Fast & Furious 4 và phần đầu của Fast Five; Xe cảnh sát của Chief Hopper trong Stranger Things; Xe Ghostbusters từ bản phim năm 2016; Xe van “Mutt Cutts” từ Dumb & Dumber; Xe Civic đen từ cảnh cướp xe tải trong Fast & Furious bản đầu tiên; Xe KITT từ Knight Rider.

Xe Dodge Charger của Dom Toretto trong Fast & Furious 4. (Nguồn: Rodz & Bodz)

Ngoài ra, bảo tàng còn bán đấu giá nhiều vật phẩm độc đáo khác như biển báo vintage, máy bơm xăng cổ, xe đạp trẻ em, mũ NAPA khổng lồ, banner Grand Prix of Denver 1990 và đặc biệt là chiếc áo khoác “Death Proof” từng được Kurt Russell mặc trên phim trường.

Chiếc áo khoác "Death Proof" từng được Kurt Russell mặc trên phim trường. (Nguồn: Rodz & Bodz)

Zack Loffert, người sáng lập Rodz & Bodz, cho biết hầu hết các món đồ sẽ không có giá khởi điểm, người trả giá cao nhất sẽ giành được món hàng. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra trực tiếp và trực tuyến, bắt đầu từ ngày 22/8/2025.

Đây là cơ hội hiếm có để các nhà sưu tầm, fan điện ảnh và người yêu xe sở hữu một phần lịch sử văn hóa đại chúng. Những món đồ không chỉ mang giá trị sưu tầm mà còn gợi nhớ đến những khoảnh khắc điện ảnh không thể nào quên.