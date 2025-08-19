30 năm Toyota Việt Nam: Triệu niềm tin, triệu gắn bó

(VTC News) -

1 triệu xe, thành quả từ 30 năm xây dựng niềm tin

Tháng 7/2025, Toyota Việt Nam bán ra 6.841 xe (bao gồm Lexus). Trong đó, thương hiệu Toyota đạt 6.668 xe, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái và nâng tổng doanh số từ đầu năm lên gần 36.000 xe.

Cơ cấu sản phẩm tháng 7 cho thấy Yaris Cross dẫn đầu doanh số với 1.259 xe, tiếp đến là Vios (1.213 xe), Corolla Cross (841 xe), Veloz Cross (805 xe) và Innova Cross (717 xe).

Toyota dẫn đầu thị trường xe Hybrid tại Việt Nam.

Đáng chú ý, các mẫu xe Hybrid đạt 755 xe, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Toyota, mức tăng này phản ánh xu hướng người tiêu dùng Việt Nam quan tâm nhiều hơn đến giải pháp di chuyển tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải nhưng vẫn phù hợp thói quen sử dụng. Sau gần 5 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, hơn 18.000 xe Toyota Hybrid đã lăn bánh trên khắp cả nước.

Tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải và phù hợp với xu hướng di chuyển xanh, những mẫu xe Hybrid nói chung và Toyota Hybrid được các chuyên gia dự đoán có nhiều cơ hội phát triển trong thời gian tới.

Nếu tính từ khi chiếc xe đầu tiên xuất xưởng vào năm 1996, Toyota mất hơn 20 năm để đạt 500.000 xe bán ra, nhưng chỉ chưa đầy 10 năm sau đã nhân đôi con số này để cán mốc 1 triệu xe. Theo giới phân tích, điều này phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, nhu cầu thị trường và niềm tin của người Việt vào thương hiệu xe hơi Nhật Bản.

Ngoài ra, ở phân khúc xe sang, Lexus – thương hiệu trực thuộc Toyota đã bàn giao tổng cộng 14.789 xe cho khách hàng Việt Nam kể từ khi chính thức gia nhập thị trường. Riêng tháng 7/2025, Lexus đạt 173 xe bán ra, tiếp tục giữ vị thế ổn định trong nhóm xe hạng sang nhập khẩu, dù phân khúc này đang chịu áp lực cạnh tranh từ nhiều hãng châu Âu.

Gắn bó bền bỉ của khách hàng lâu năm đến sự yêu mến của khách hàng trẻ

Với ông Trịnh Xuân Thái (Long Biên, Hà Nội), chiếc Corolla Altis mua từ tháng 12/2014 đến nay vẫn là bạn đồng hành tin cậy của ông và gia đình. Sau hơn 100.000 km di chuyển, xe vẫn vận hành ổn định. Thời gian gần đây, ông ít cầm lái, nhường xe cho con trai sử dụng trong các chuyến công tác dài ngày, nhưng cảm giác gắn bó vẫn nguyên vẹn.

Chiếc xe Toyota gắn bó với người dùng Việt qua nhiều năm tháng.

“Toyota là thương hiệu lớn, uy tín. Nhiều bạn bè hỏi mua lại nhưng tôi không bán. Chiếc xe đã đồng hành cùng tôi trong cả công việc lẫn cuộc sống, mọi thứ đều suôn sẻ”, ông Thái cho biết.

Bảo dưỡng định kỳ là nguyên tắc được ông duy trì đều đặn, trung bình 5.000 km/lần. Ngoài một lần thay vòng bi máy phát do tiếng ồn, xe không gặp sự cố lớn. “Nhân viên đại lý nhiệt tình, chu đáo, gọi điện nhắc lịch. Mỗi lần bảo dưỡng chỉ mất tối đa 3 tiếng, tôi không phải chờ lâu”, ông nói.

Anh Nguyễn Tuấn Sơn (Hà Nội) cũng là một khách hàng trung thành với thương hiệu Toyota suốt hơn một thập kỷ qua. Anh mua chiếc Toyota đầu tiên từ năm 2010, hiện gia đình đang sở hữu 4 chiếc xe gồm Yaris và Corolla Cross. “Xe là để phục vụ đi lại, không phải khoe mẽ. Tôi chọn Toyota vì tin tưởng vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ”, khách hàng Tuấn Sơn chia sẻ.

Với anh Sơn, Corolla Cross đáp ứng tốt cả về kinh tế lẫn thẩm mỹ. Từ tiết kiệm nhiên liệu, an toàn, phụ tùng phổ biến tới chi phí hợp lý và hơn hết là niềm tin vào tay nghề, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm của người Toyota.

Anh đánh giá cao sự minh bạch trong dịch vụ tại đại lý của Toyota Việt Nam: “Đắt nhưng xắt ra miếng. Tôi có thể trực tiếp quan sát hoặc xem qua camera quá trình làm việc. Điều này giúp tôi yên tâm hoàn toàn”.

Khách hàng trẻ gắn bó với Toyota Camry Hybrid.

Không chỉ với những khách hàng lâu năm như chú Thái, anh Sơn, mà với sự đổi mới không ngừng về thiết kế, công nghệ đến trải nghiệm lái, những chiếc xe Toyota chinh phục được khách hàng trẻ. Hoàng Tùng Anh - chủ xe Camry Hybrid chia sẻ: “Mỗi lần dùng xe Hybrid, tôi cảm giác mình đang sống xanh hơn và tiết kiệm hơn, cảm giác chân ga thật sự quá khác biệt”.

Hay với Duy Tuấn - một chuyên viên thiết kế đồ họa - cho biết: “Lái Corolla Cross Hybrid đi một hành trình hơn 600km trong vòng 2 ngày quá đơn giản bởi cơ chế vận hành của động cơ Hybrid, các tính năng hỗ trợ người lái hiện đại và chi phí nhiên liệu chỉ khoảng 1.200 đồng/km. Xe Toyota thiết kế ngày càng đẹp, nịnh mắt hơn”.

Bí quyết giữ vững vị thế và tinh thần Omotenashi

Theo Toyota Việt Nam, bí quyết giữ vững vị thế suốt 30 năm qua nằm ở những giá trị cốt lõi như bền bỉ - tiết kiệm, dải sản phẩm chất lượng và hợp thị hiếu, dịch vụ chuyên nghiệp và đặc biệt là tinh thần Omotenashi, hiếu khách kiểu Nhật. Triết lý này không chỉ nằm ở lời chào hay thái độ phục vụ, mà là tư duy dự đoán trước nhu cầu và chuẩn bị mọi thứ để khách hàng luôn cảm thấy yên tâm, thoải mái.

Tại các đại lý Toyota, tinh thần Omotenashi thể hiện từ những chi tiết nhỏ. Từ việc khách được nhân viên gọi điện nhắc lịch bảo dưỡng đúng thời điểm, hướng dẫn thủ tục nhanh gọn khi tiếp nhận xe, bố trí khu vực chờ sạch sẽ, tiện nghi với nước uống và wifi miễn phí.

Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và trách nhiệm.

Điểm khác biệt lớn là quy trình bảo dưỡng minh bạch. Khách hàng có thể trực tiếp quan sát kỹ thuật viên làm việc qua cửa kính hoặc theo dõi qua hệ thống camera, đảm bảo mọi thao tác đều rõ ràng. Thời gian xử lý được thông báo ngay từ đầu, hạn chế tối đa việc phải chờ đợi ngoài dự kiến.

Phụ tùng chính hãng luôn sẵn có tại hệ thống đại lý, giúp việc thay thế diễn ra nhanh chóng, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Những điều này tạo ra trải nghiệm “đến và đi trong sự an tâm”, đúng tinh thần Omotenashi mà Toyota kiên định suốt nhiều năm.

Bên cạnh đó, mạng lưới đại lý và trạm bảo dưỡng phủ rộng khắp cả nước với chất lượng dịch vụ đồng đều là “hạ tầng mềm” giúp Toyota không chỉ giữ khách hàng cũ mà còn tạo ấn tượng tích cực với những người lần đầu trải nghiệm thương hiệu.

Sau 30 năm, Toyota không chỉ là một thương hiệu xe hơi quen thuộc, mà còn gắn với sự an tâm và tính bền bỉ trong mắt nhiều khách hàng Việt. Cột mốc 1 triệu xe là minh chứng cho chiến lược kiên định và khả năng thích ứng của hãng.

Trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh và xu hướng xanh ngày càng rõ nét, giới quan sát cho rằng sự kết hợp giữa sản phẩm phù hợp, dịch vụ Omotenashi và cộng đồng khách hàng trung thành sẽ tiếp tục là lợi thế then chốt giúp Toyota duy trì vị thế dẫn đầu.