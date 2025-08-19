Toyota tung loạt ưu đãi lớn cho khách mua xe trong tháng 8

(VTC News) -

Ngay đầu tháng 8, thương hiệu ngoại dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục công bố cú đúp thông tin quan trọng. Thành tích kinh doanh tháng 7 ghi nhận sự tăng trưởng với 6.841 xe (bao gồm Lexus) được bán ra, tăng 305 xe so với tháng 6. Hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho các mẫu xe trụ cột cũng được triển khai từ nay đến hết 31/8.

Ưu đãi lớn nhất dành cho Veloz Cross và Avanza Premio với chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng 01 năm bảo hiểm thân vỏ, giúp khách hàng tiết kiệm đến 75 triệu đồng. “Trùm” doanh số sedan hạng B Vios được ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ và tặng 01 năm bảo hiểm thân vỏ, tổng giá trị lên đến 35 triệu đồng. Bộ đôi xe nhập khẩu Yaris Cross và Corolla Cross cũng áp dụng chính sách ưu đãi đến 50% lệ phí trước bạ. Ngoài ra, khách hàng mua Corolla Cross bản thuần xăng còn được tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Nhằm tháo gỡ bài toán chi phí cho khách hàng, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) cũng triển khai loạt chính sách hỗ trợ lãi suất vay: Chỉ từ 2,99%/năm cho tất cả các mẫu xe hybrid hiện được Toyota phân phối chính hãng tại Việt Nam; Chỉ từ 3,49%/năm cho Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross bản xăng, Corolla Cross bản xăng và Innova Cross bản xăng.

Đặc biệt, khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) và mua xe mới thuộc các dòng xe Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV tại các Đại lý Toyota Sure sẽ được nhận ngay 1 trong 3 ưu đãi: 01 năm bảo hiểm Toyota gói vàng; Nhận gói lãi suất vay 1,99%/năm trong 6 tháng đầu, 6,99%/năm cho 6 tháng tiếp theo hoặc gói Balloon với lãi suất cố định 1,49%/năm trong 6 tháng đầu, 6,99%/năm cho 6 tháng tiếp theo; Miễn phí phụ tùng cho bảo dưỡng 3 năm hoặc 30.000km (Tùy điều kiện nào đến trước) và 01 bộ phim dán kính. Hãy đến với đại lý Toyota để sở hữu những chiếc xe chất lượng cùng loạt ưu đãi giá trị.