Xe điện tuần tra đầu tiên của Rivian sẵn sàng truy đuổi tội phạm

(VTC News) -

Sở Cảnh sát Palo Alto sử dụng chiếc Rivian R1S đầu tiên thử nghiệm tuần tra. (Nguồn: KRON4)

Chiếc SUV điện của Rivian bắt đầu nhiệm vụ trong tuần này, với đầy đủ thiết bị chuyên dụng và khả năng tăng tốc ấn tượng nhờ công nghệ xe điện hiện đại. Đây là một phần trong nỗ lực lâu dài nhằm tích hợp các phương tiện thân thiện với môi trường vào đội xe công vụ.

"Một số người vẫn còn hiểu lầm rằng xe điện chậm hoặc không có khả năng tăng tốc. Thực tế hoàn toàn ngược lại", ông James Reifschneider, Phó Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Palo Alto, cho biết. "Khả năng tăng tốc của chiếc xe này thực sự rất tốt và chúng tôi khá tự tin rằng nó sẽ đáp ứng được yêu cầu trong các tình huống truy đuổi nếu cần thiết".

Khác với những thiết kế ồn ào và sặc sỡ thường thấy ở xe tuần tra, R1S chọn phong cách tinh tế và kín đáo hơn. Phần lớn ngoại thất được sơn đen bóng, trong khi hai cánh cửa trước được nhấn bằng viền trắng thanh lịch. Huy hiệu của sở cảnh sát được đặt gọn gàng ở hai bên thân xe, vừa đủ để khẳng định đây là một phương tiện công vụ chứ không phải một chiếc SUV hạng sang đang trên đường du lịch.

Chiếc xe tuần tra Rivian được trang bị hệ thống camera ngoại thất cho phép quan sát gần như toàn cảnh 360 độ, góp phần nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động của lực lượng cảnh sát. Tính năng này bổ trợ cho các công nghệ khác mà Sở Cảnh sát Palo Alto đang triển khai, như camera đeo trên người (bodycam).

Mẫu R1S mang lại không gian cabin rộng rãi hơn đáng kể so với các mẫu xe hiện đang được sử dụng trong lực lượng tuần tra Palo Alto, như Ford Explorer và Jeep Durango. (Nguồn: Carscoop)

Theo Carscoops, R1S vẫn chưa được trang bị thanh đèn đỏ-xanh trên nóc xe, lí do đơn giản vì bộ phận này chưa kịp được lắp trước sự kiện ra mắt. Dự kiến xe sẽ được bổ sung thêm thanh cản phía trước và một số thiết bị chuyên dụng trong cabin. Các kỹ sư của Rivian hiện đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền thành phố để sẵn sàng đưa chiếc SUV điện này vào nhiệm vụ thực tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, vẫn tồn tại một số lo ngại về phạm vi di chuyển và thời gian sạc pin của xe điện. Mẫu Rivian có phạm vi hoạt động khoảng 300 dặm (khoảng 480 km) và được phân công cho một chỉ huy tuần tra sử dụng trong ca trực kéo dài 12 giờ, ngắn hơn đáng kể so với chu kỳ sử dụng 24 giờ của các xe tuần tra truyền thống.

Hiện tại, Sở Cảnh sát Palo Alto đang sử dụng khoảng 6 chiếc xe lai điện (hybrid) và có kế hoạch mở rộng đội xe bằng nhiều phương tiện chạy điện hơn trong tương lai.

Palo Alto không phải là thành phố duy nhất tham gia vào xu hướng sử dụng xe tuần tra chạy điện. Nhiều cơ quan thực thi pháp luật tại California (Mỹ) đã bắt đầu đưa các phương tiện điện vào đội hình xe của mình, dù quá trình chuyển đổi này không hề dễ dàng. Sở cảnh sát South Pasadena đã thay thế toàn bộ đội xe của họ bằng các mẫu Tesla Model 3 và Model Y. Tuy nhiên, một số đơn vị bày tỏ lo ngại về không gian hạn chế trong hai mẫu xe này.

Trong khi đó, Rivian R1S có kích thước lớn hơn đáng kể, nhưng cũng đi kèm với mức giá cao hơn nhiều, từ 75.900 USD (gần 2 tỷ đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn, chưa bao gồm các nâng cấp chuyên dụng.