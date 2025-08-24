Bão số 5 giật cấp 12, Bộ Y tế yêu cầu toàn ngành trực chiến

(VTC News) -

Trước diễn biến phức tạp của Bão số 5 mạnh lên cấp 12, Bộ Y tế vừa phát đi công văn khẩn, yêu cầu toàn ngành y tế từ Trung ương đến địa phương đồng loạt kích hoạt chế độ ứng trực, bảo đảm an toàn cho hệ thống khám, chữa bệnh, sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu và sơ tán khi cần thiết.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhấn mạnh phạm vi ảnh hưởng của bão rất rộng, gây mưa lớn trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ngập lụt và thương vong. Để không bị động, Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế từ Quảng Ninh đến Gia Lai bố trí lãnh đạo trực chỉ huy 24/24h, thiết lập đường dây nóng thông suốt, huy động toàn lực kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất và phương án phòng chống thiên tai của các bệnh viện trên địa bàn.

Một bệnh viện ở Hà Nội sơ tán người bệnh trong đợt bão Yagi, tháng 9/2024. (Ảnh: Sở Y tế Hà Nội)

Các bệnh viện cần chuẩn bị ít nhất hai đội cấp cứu lưu động với đầy đủ cơ số thuốc, thiết bị, nhân lực và phương tiện sẵn sàng nhận lệnh điều động hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng. Các đội này phải có danh sách cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng và trực chiến 24/24h.

Tại các bệnh viện nằm trong vùng bão đổ bộ, Bộ Y tế yêu cầu lập tức xây dựng phương án sơ tán người bệnh nặng, thiết bị hồi sức, máy thở lên tầng cao hoặc khu vực kiên cố; chủ động chằng chống cửa ra vào, cửa sổ, gia cố thiết bị y tế để hạn chế thiệt hại thứ cấp do gió giật.

Đặc biệt, các bệnh viện phải chuẩn bị máy phát điện, nhiên liệu dự phòng và đủ thuốc, trang thiết bị cấp cứu cho các tình huống thương vong hàng loạt, thậm chí sẵn sàng lập trạm cấp cứu dã chiến tại khu vực cao, tránh ngập lụt nếu cần thiết.

Ngoài ra, toàn bộ nhân lực bệnh viện phải vào vị trí, bảo đảm phân loại, cấp cứu kịp thời và tổ chức phân luồng tránh lây nhiễm chéo trong điều kiện mưa bão có thể khiến dịch bệnh bùng phát.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhấn mạnh các đơn vị cần chủ động, sẵn sàng mọi tình huống và báo cáo ngay khi có diễn biến bất thường để kịp thời xử lý, không để xảy ra bị động trong cứu chữa người bệnh.