Bão Kajiki cách Quảng Trị 340km, đạt cấp 14 giật cấp 17 và có thể mạnh thêm

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 19h ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 Kajiki cách Nghệ An khoảng 410km, cách Hà Tĩnh khoảng 390km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 340km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20km/h và có khả năng mạnh thêm.

Trong 12 giờ tới, bão số 5 Kajiki trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 200km, cách Hà Tĩnh khoảng 180km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 90km về phía Đông Bắc. Bão đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Lúc này, cường độ bão duy trì cấp 14, giật 17.

Bão số 5 mạnh lên cấp 14, giật cấp 17. (Nguồn: NCHMF)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Dự báo khoảng trưa và chiều mai, tâm bão số 5 Kajiki sẽ trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị.

Khoảng 19h ngày 25/8, bão số 5 trên đất liền biên giới Việt Nam - Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Cường độ bão giảm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật 14.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị,

Lúc 19h ngày 26/8, bão số 5 Kajiki trên khu vực biên giới Thái Lan - Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần.

Miền Bắc, miền Trung hứng đợt mưa lớn do bão. (Ảnh minh hoạ: Anh Trí)

Ttừ nay đến 26/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Nam Quảng Trị, Huế mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm. Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 200-400mm, có nơi trên 700mm. Nguy cơ mưa to cục bộ với cường suất lớn trên 200mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Đêm 24/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa dao động 15-30mm, có nơi mưa to trên 90mm.

Từ đêm 26/8, mưa lớn ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa đến Huế giảm dần.