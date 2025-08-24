Trưa và chiều mai, bão số 5 Kajiki vào đất liền

(VTC News) -

Chiều 24/8, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đưa ra đánh giá về bão số 5 Kajiki cũng như tác động gây gió to, mưa lớn.

Ông Lâm cho hay, bão số 5 có tên quốc tế là Kajiki được đánh giá là cơn bão rất đặc biệt. Tốc độ di chuyển của cơn bão này khá nhanh, từ thời điểm là áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông trong đêm 22/8 cho đến chiều nay, bão thường xuyên di chuyển với tốc độ lên tới 20-25km/h, thậm chí trên 25km/h.

"Cường độ bão số 5 cũng mạnh lên rất nhanh. Thời điểm tối và đêm 22/8 khi mới vào Biển Đông ở mức áp thấp nhiệt đới là cuối cấp 6, đầu cấp 7, sau đó mạnh lên thành bão và đến chiều 24/8 thì mạnh lên cấp 13, tức mạnh thêm 7 cấp", ông Lâm thông tin.

Ông Hoàng Phúc Lâm thông tin về cơn bão số 5.

Lúc 16h ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 Kajiki cách Nghệ An khoảng 470km, cách Hà Tĩnh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 390km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và còn khả năng mạnh thêm.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Cường độ trong đêm nay và rạng sáng mai có thể đạt cấp cấp 13-14, thậm chí một số dự báo, cơn bão có thể mạnh cấp 15.

"Khoảng trưa và chiều mai 25/8, tâm bão số 5 Kajiki có thể đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị", Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay.

Cũng theo ông Lâm, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 khá rộng, mây bão có thể bao trùm nhiều tỉnh. Cuối giờ chiều nay 24/8, hoàn rìa phía Tây Bắc của bão bắt đầu gây mưa cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Về tác động của gió mạnh do bão, vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) gió mạnh dần lên cấp 7-9 trong chiều và tối nay, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16. Với cường độ gió vậy, sóng biển có thể cao 5-7m, vùng gần tâm 8-10m, biển động dữ dội.

Khoảng trưa và chiều mai 24/8, bão số 5 đổ bộ đất liền miền Trung. (Nguồn: NCHMF)

Về nước dâng, khi tâm bão chuẩn bị vào bờ, vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng đến phía Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao 0,5-1,5m.

Từ đêm 24/8, trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió yếu hơn nhưng cũng mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9.

Ngoài ra, từ chiều 24/8 đến hết ngày 26/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 250mm. Riêng Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 200-400mm, cục bộ trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ.

"Với cấu trúc mây hiện tại của bão số 5 Kajiki, vùng mưa từ Thanh Hoá đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị với lượng mưa phổ biến 200-400mm khá đồng đều.

Lưu ý, bão số 5 là một cơn bão rất mạnh, cường độ bão khi ảnh hưởng có thể tương đương với cơn bão số 3 Yagi năm 2024 và mạnh hơn bão số 10 Doksuri năm 2017. Khi bão tiệm cận bờ cường độ khả năng đạt cấp 13-14, đạt cấp 16, khu vực đất liền ven biển gió mạnh cấp 12-13, thậm chí có thể đo được gió cấp cấp 14, giật cấp 16", ông Lâm thông tin thêm.

Từ đêm nay 24/8 đến hết 25/8, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở Thanh Hóa như sông Bưởi lên mức báo động (BĐ)2, thượng lưu sông Mã BĐ1-BĐ2, hạ lưu sông Mã trên BĐ1.

Tại Nghệ An, thượng lưu sông Cả lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, hạ lưu sông Cả BĐ2-BĐ3. Các sông ở Hà Tĩnh như sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, sông La lên mức BĐ2-BĐ3

Sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn ở Quảng Trị lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; sông Bồ, sông Hương ở TP Huế mức thấp hơn, lên mức BĐ1-BĐ2.

Do bão gây mưa có cường suất cục bộ trên 200mm trong 3 giờ, đặc biệt sau khi tâm bão di chuyển sang vùng núi, thậm chí vùng Thượng và Trung Lào thì lượng mưa ở vùng núi các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh tương đối lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá tại khu vực này trong ngày 25/8.

"Tác động của bão số 5 Kajiki trong đêm nay và đặc biệt cao điểm vào ngày mai", ông Hoàng Phúc Lâm nói.