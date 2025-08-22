Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 2 mới nhất

Sau vòng đấu đầu tiên, có 7 đội bóng cùng được 3 điểm. Manchester City tạm đứng đầu bảng xếp hạng trước vòng 2, nhờ hiệu số bàn thắng - bàn thua cao nhất.
West Ham và Chelsea thi đấu sớm nhất ở vòng 2. Cả 2 đội bóng đều săn tìm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Man City và Tottenham - 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng - gặp nhau ở trận đấu sớm của ngày thứ Bảy (23/8).
Trận Super Sunday thứ 2 trong mùa giải vẫn có sự góp mặt của Man Utd. Lần này, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim là Fulham.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 1)
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Man City
|1
|4/0
|3
|2
|Tottenham
|1
|3/0
|3
|3
|Sunderland
|1
|3/0
|3
|4
|Liverpool
|1
|4/2
|3
|5
|Nottingham Forest
|1
|3/1
|3
|6
|Arsenal
|1
|1/0
|3
|7
|Leeds United
|1
|1/1
|3
|8
|Brighton
|1
|1/1
|1
|9
|Fulham
|1
|1/0
|1
|10
|Aston Villa
|1
|0/0
|1
|11
|Newcastle
|1
|0/0
|1
|12
|Chelsea
|1
|0/0
|1
|13
|Crystal Palace
|1
|0/0
|1
|14
|Everton
|1
|0/1
|0
|15
|Man Utd
|1
|0/1
|0
|16
|Bournemouth
|1
|2/4
|0
|17
|Brentford
|1
|1/3
|0
|18
|West Ham
|1
|0/3
|0
|19
|Burnley
|1
|0/3
|0
|20
|Wolves
|1
|0/4
|0
Lịch thi đấu, kết quả vòng 1 Ngoại Hạng Anh
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|23/8
|2h
|West Ham vs Chelsea
|18h30
|Man City vs Tottenham
|21h
|Burnley vs Sunderland
|21h
|Brentford vs Aston Villa
|21h
|Bournemouth vs Wolves
|23h30
|Arsenal vs Leeds United
|24/8
|20h
|Crystal Palace vs Nottingham Forest
|20h
|Everton vs Brighton
|22h30
|Fulham vs Man Utd
|26/8
|2h
|Newcastle vs Liverpool
Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026
Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.
Bình luận