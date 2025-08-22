Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 2 mới nhất

(VTC News) -

Sau vòng đấu đầu tiên, có 7 đội bóng cùng được 3 điểm. Manchester City tạm đứng đầu bảng xếp hạng trước vòng 2, nhờ hiệu số bàn thắng - bàn thua cao nhất.

West Ham và Chelsea thi đấu sớm nhất ở vòng 2. Cả 2 đội bóng đều săn tìm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Man City và Tottenham - 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng - gặp nhau ở trận đấu sớm của ngày thứ Bảy (23/8).

Trận Super Sunday thứ 2 trong mùa giải vẫn có sự góp mặt của Man Utd. Lần này, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim là Fulham.

Man Utd gặp Fulham ở vòng 2.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 1)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Man City 1 4/0 3 2 Tottenham 1 3/0 3 3 Sunderland 1 3/0 3 4 Liverpool 1 4/2 3 5 Nottingham Forest 1 3/1 3 6 Arsenal 1 1/0 3 7 Leeds United 1 1/1 3 8 Brighton 1 1/1 1 9 Fulham 1 1/0 1 10 Aston Villa 1 0/0 1 11 Newcastle 1 0/0 1 12 Chelsea 1 0/0 1 13 Crystal Palace 1 0/0 1 14 Everton 1 0/1 0 15 Man Utd 1 0/1 0 16 Bournemouth 1 2/4 0 17 Brentford 1 1/3 0 18 West Ham 1 0/3 0 19 Burnley 1 0/3 0 20 Wolves 1 0/4 0

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1 Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu 23/8 2h West Ham vs Chelsea 18h30 Man City vs Tottenham 21h Burnley vs Sunderland 21h Brentford vs Aston Villa 21h Bournemouth vs Wolves 23h30 Arsenal vs Leeds United 24/8 20h Crystal Palace vs Nottingham Forest 20h Everton vs Brighton 22h30 Fulham vs Man Utd 26/8 2h Newcastle vs Liverpool

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.