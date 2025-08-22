  • Zalo

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 2 mới nhất

Đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 2): Cập nhật kết quả, vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal và các đội bóng khác.

Sau vòng đấu đầu tiên, có 7 đội bóng cùng được 3 điểm. Manchester City tạm đứng đầu bảng xếp hạng trước vòng 2, nhờ hiệu số bàn thắng - bàn thua cao nhất.

West Ham và Chelsea thi đấu sớm nhất ở vòng 2. Cả 2 đội bóng đều săn tìm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Man City và Tottenham - 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng - gặp nhau ở trận đấu sớm của ngày thứ Bảy (23/8).

Trận Super Sunday thứ 2 trong mùa giải vẫn có sự góp mặt của Man Utd. Lần này, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim là Fulham.

Man Utd gặp Fulham ở vòng 2.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 1)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Man City14/03
2Tottenham13/03
3Sunderland13/03
4Liverpool14/23
5Nottingham Forest13/13
6Arsenal11/03
7Leeds United11/13
8Brighton11/11
9Fulham11/01
10Aston Villa10/01
11Newcastle10/01
12Chelsea10/01
13Crystal Palace10/01
14Everton10/10
15Man Utd10/10
16Bournemouth12/40
17Brentford11/30
18West Ham10/30
19Burnley10/30
20Wolves10/40

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1 Ngoại Hạng Anh

NgàyGiờTrận đấu
23/82hWest Ham vs Chelsea
18h30Man City vs Tottenham
21hBurnley vs Sunderland
21hBrentford vs Aston Villa
21hBournemouth vs Wolves
23h30Arsenal vs Leeds United
24/820hCrystal Palace vs Nottingham Forest
20hEverton vs Brighton
22h30Fulham vs Man Utd
26/82hNewcastle vs Liverpool

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

