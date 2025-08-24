Trực tiếp bóng đá Fulham vs Man Utd, vòng 2 Ngoại Hạng Anh hôm nay 24/8

Trận đấu diễn ra hấp dẫn. Fulham chơi sòng phẳng với Man Utd nhưng chính điều này mở ra cơ hội cho đội khách ở những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Cunha đón đường chuyền dài của Bayindir, đỡ bóng tốt và tung ra cú sút trong thế đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, Leno là người chơi hay hơn ở tình huống này.

King phá bẫy việt vị nhưng thủ môn của Man Utd băng ra kịp thời để chặn cú sút. Hàng hậu vệ của đội khách bị xuyên qua dễ dàng ở tình huống này.

Man Utd tấn công liên tục trong những phút đầu trận. Fulham đứng vững và đang cố gắng giữ bóng giảm nhịp trận đấu.

Nhận định Fulham vs Man Utd (22h30 ngày 24/8)

Fulham có thể hài lòng khi giành được 1 điểm trong trận ra quân gặp Brighton. Với khoản đầu tư chỉ 500 nghìn euro trên thị trường chuyển nhượng, đoàn quân của huấn luyện viên Marco Silva khó có thể kỳ vọng nhiều hơn.

Trong khi đó, dù chi tiêu tới gần 300 triệu euro để nâng cấp hàng công, Manchester United lại chỉ có được trận "thua trên thế thắng" trước Arsenal. Quả thực, màn trình diễn của "Quỷ đỏ" có sự cải thiện rõ rệt nhưng tính hiệu quả vẫn như cũ.

Man Utd chưa ghi bàn ở mùa giải này. (Ảnh: Reuters)

Sự khác biệt của Man Utd đến từ khả năng xử lý độc lập của Bryan Mbeumo và Matheus Cunha trong thế trận phản công. Khi đối thủ chủ động phòng ngự với đội hình thấp và thu hẹp khoảng trống, đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim lập tức gặp khó.

Có lẽ đây là lý do khiến khả năng giành chiến thắng của Man Utd ở trận này vẫn bị nghi ngờ. Cơ hội thắng của Man Utd được đánh giá cao hơn (44,1% theo Opta, 45% theo Soccerway), nhưng tỷ lệ không quá 50%. Các trang dữ liệu dự đoán bóng đá đánh giá Man Utd là "cửa trên" với mức chấp chỉ 0,25.