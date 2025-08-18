Thua Arsenal trên sân nhà, HLV Amorim vẫn khen Man Utd đá hay

(VTC News) -

Manchester United khởi đầu mùa giải 2025-2026 bằng trận thua ngay trên sân nhà Old Trafford trước Arsenal đêm qua (17/8). Dù vậy, huấn luyện viên Ruben Amorim đánh giá đây là màn thể hiện tích cực của "Quỷ đỏ".

"Chúng tôi phải thắng. Dù vậy, đây vẫn là trận đấu hoàn toàn khác so với mùa giải trước", kênh Sky Sports (Anh) dẫn lời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trong buổi họp báo sau trận đấu. Huấn luyện viên Amorim đánh giá Man Utd chơi tốt và lẽ ra phải giành được ít nhất một điểm trong trận đấu này chứ không phải thất bại.

Bàn thua duy nhất của đội chủ nhà đến trong tình huống phạt góc. Riccardo Calafiori tận dụng pha bóng lộn xộn trước khung thành để ghi bàn giúp Arsenal giành chiến thắng.

Man Utd áp đảo nhưng vẫn thua Arsenal ngay trên sân nhà. (Ảnh: Reuters)

Ngoài tình huống này, Man Utd chơi tốt hơn Arsenal. Đội chủ nhà đạt tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới gần 70% và tạo ra vài cơ hội tốt, đặc biệt là trong hiệp một. Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đều chơi năng nổ và làm khó hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, Man Utd không ghi được bàn thắng nào.

"Điều quan trọng nhất là Man Utd không nhàm chán. Tôi tự hào về các cầu thủ. Tôi chúc mừng họ vì màn thể hiện trong trận đấu, không phải vì việc thua trên sân nhà. Chúng tôi rõ ràng là xứng đáng với kết quả tốt hơn và cần tiến về phía trước.

Man Utd quyết liệt hơn so với mùa trước. Chúng tôi chạy nhiều hơn, can đảm hơn, đối đầu 1-1 với đối thủ cả trận. Khi có bóng, chúng tôi chơi tốt. Chúng tôi mất bóng ít hơn trong khâu triển khai so với năm ngoái, điều mà Man Utd gặp rắt nhiều khó khăn", huấn luyện viên Amorim cho biết.

Thực tế, Man Utd chỉ chơi hay trong hiệp đầu tiên, khi Arsenal đẩy cao đội hình. Khi đó, "Quỷ đỏ" có nhiều khoảng trống để chơi phản công nhưng họ không tận dụng được cơ hội.

Trong hiệp 2, Arsenal vẫn kém nhưng với lợi thế dẫn bàn, đội khách chủ động chơi phòng ngự. Điều này khiến Man Utd lặp lại tình trạng quen thuộc ở mùa giải trước là bế tắc trong thế tấn công dồn ép.