Vì sao Man Utd từng lo phá sản vẫn đủ tiền mua 3 ngôi sao giá gần 400 triệu USD?

(VTC News) -

Man Utd đạt thỏa thuận với RB Leipzig về việc chiêu mộ Benjamin Sesko với giá khoảng 90 triệu USD, cộng thêm 10 triệu USD trả thêm theo các điều khoản phụ. Đây là thương vụ mua cầu thủ thứ ba mà đội chủ sân Old Trafford thực hiện trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 với tổng giá trị lên tới 375 triệu USD. Điều này khiến chính các cổ động viên "Quỷ đỏ" phải bất ngờ và dành những lời khen cho đội ngũ điều hành đội bóng.

Chỉ vài tháng trước, Manchester United còn phải thực hiện cắt giảm chi phí bằng nhiều hình thức như sa thải nhân viên, cắt bớt chế độ hỗ trợ cho đội bóng. Thêm vào đó, thành tích thi đấu không tốt và không được dự cúp châu Âu mùa sau cũng khiến câu lạc bộ này thiệt hại về doanh thu.

Những yếu tố này dẫn đến những nghi ngại về tình hình tài chính của Man Utd. Tỷ phú Jim Ratcliffe - đồng sở hữu đội bóng - từng tuyên bố Man Utd có thể phá sản nếu không cắt giảm chi phí.

Benjamin Sesko gia nhập Man Utd.

Tuy nhiên, hoạt động trên thị trường chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn không giống với một đội bóng phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Sau khi mua Sesko, Man Utd nhắm đến Carlos Baleba - cầu thủ được định giá không thua kém 3 tân binh trước đó.

Câu hỏi được đặt ra là Man Utd lấy tiền đâu ra để mua cầu thủ, trong bối cảnh sự sụt giảm doanh thu là có thật. Trên thực tế, số tiền mà "Quỷ đỏ" chi ra trong kỳ chuyển nhượng này thấp hơn nhiều so với tổng giá trị các thương vụ chuyển nhượng.

Đầu tiên, Matheus Cunha ký hợp đồng với Man Utd trước ngày 30/6. Toàn bộ khoản chi gần 100 triệu USD này được tính cho mùa giải 2024-2025. Đây là nước đi khôn ngoan và được tính toán ngay từ đầu của đội ngũ điều hành ở sân Old Trafford.

Tất nhiên điều này làm đội chi phí mùa trước của "Quỷ đỏ". Điểm mấu chốt là họ làm giảm được áp lực của số tiền khổng lồ này lên các kỳ chuyển nhượng tiếp theo (do giá trị chuyển nhượng của cầu thủ được phân bổ đều theo số năm hợp đồng khi ghi nhận vào báo cáo tài chính).

Theo ước tính của The Athletic, Man Utd "được phép" lỗ hơn 150 triệu USD trong mùa giải 2042-2025, vẫn nằm trong giới hạn theo quy định về lợi nhuận và tính bền vững của giải Ngoại Hạng Anh. Các biện pháp cắt giảm chi phí cùng doanh thu thương mại tăng lên cũng góp phần giúp Man Utd duy trì khoản lỗ không vượt giới hạn.

Man Utd chi tiêu mạnh tay bất ngờ.

Đối với mùa giải 2025-2026, Man Utd cũng tiết kiệm được gần 19 triệu USD tiền lương khi đẩy Marcus Rashford rời đi theo diện cho mượn (Barcelona trả toàn bộ lương thưởng cho tiền đạo này). Họ cũng thu về khoảng 25 triệu USD từ các thương vụ trong quá khứ, nhờ điều khoản chia sẻ lợi nhuận chuyển nhượng của Alvaro Carreras, Anthony Elanga và Maxi Oyedele. Khi bán những cầu thủ này trước đây, đội chủ sân Old Trafford cài điều khoản cho phép họ được hưởng một phần lợi nhuận của lần chuyển nhượng tiếp theo.

"Quỷ đỏ" thu về 5 triệu USD tiền phạt khi Chelsea hủy điều khoản mua lại Jadon Sancho - cầu thủ tiêu tốn khoảng 13 triệu USD tiền lương mỗi năm. Đây được coi là những khoản thu giúp Man Utd giảm bớt áp lực bội chi.

Đối với các khoản chi trên thị trường chuyển nhượng, theo The Athletic, đội ngũ thương thảo của Man Utd đã cố gắng đàm phán cấu trúc trả góp có lợi nhất có thể để dàn đều chi phí. Họ chấp nhận tổng phí chuyển nhượng cao hơn để được chia nhỏ thành nhiều lần thanh toán.

Đó là những yếu tố giúp Man Utd có thể ra quyết định "xuống tiền" chiêu mộ Benjamin Sesko mà không chịu nhiều áp lực về việc cân bằng sổ sách sau khi tốn 150 triệu USD cho Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Tuy nhiên, ở kỳ chuyển nhượng tiếp theo, "Quỷ đỏ" có thể không thoải mái được như vậy.

Việc chi tiêu lớn trong nhiều mùa giải liên tiếp buộc Man Utd phải có một khoản thu đáng kể để bù lại một phần. Họ cần bán cầu thủ với giá cao. Rasmus Hojlund và Alejandro Garnacho có thể là 2 cái tên giúp Man Utd giải quyết vấn đề này.