Nhận định, dự đoán tỷ số Man Utd vs Arsenal ngày 17/8: Sesko so tài Gyokeres

Manchester United đấu với Arsenal trên sân Old Trafford lúc 22h30 ngày 17/8 là trận cầu tâm điểm vòng 1 Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025-2026. Siêu máy tính của Opta dự đoán tỷ lệ thắng của Man Utd và Arsenal là 29,5% - 45,1%.

Nhận định phong độ Man Utd vs Arsenal

Man Utd bước vào mùa giải mới với sự kỳ vọng rất lớn sau kỳ chuyển nhượng sôi động. Sự xuất hiện của Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko phải giải quyết được điểm yếu về khả năng ghi bàn của "Quỷ đỏ".

Những tín hiệu tích cực được Man Utd thể hiện trong các trận giao hữu trước mùa giải. Đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim tấn công có đường nét hơn, dù họ vẫn chưa đạt đến trạng thái trơn tru và ăn ý nhất ở tuyến trên.

Man Utd chơi tốt trong các trận giao hữu. (Ảnh: Reuters)

Điều này có thể được khắc phục khi Benjamin Sesko, cầu thủ được đánh giá cao ở khả năng kết nối trên hàng công, có mặt trên sân. Tiền đạo người Slovenia sẽ là cái tên được quan tâm nhất trong đội hình Man Utd ở cuộc tiếp đón Arsenal.

Sesko từng là mục tiêu được "Pháo thủ" ưu tiên hàng đầu trước khi đội bóng này chuyển sang Viktor Gyokeres. Trong khi đó, Man Utd ngược lại - quan tâm đến Gyokeres trước khi bất ngờ vào cuộc để chiêu mộ Sesko.

Nếu 2 ngôi sao đắt giá này cùng ra sân, sự so sánh là điều chắc chắn. Dù vậy, so với Sesko, cơ hội đá chính của Gyokeres thấp hơn. Tiền đạo người Thụy Điển chưa chắc chiếm ngay được suất đá chính của Kai Havertz.

Phong độ của Arsenal trong các trận giao hữu không tốt bằng Man Utd. Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta thua 2 trận trước Villarreal và Tottenham. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng Arsenal chọn các đối thủ mạnh để đá giao hữu, mục đích rõ ràng là chuẩn bị cho lịch thi đấu đầy gian nan ngay đầu mùa giải.

Gyokeres có thể mang đến khác biệt cho Arsenal. (Ảnh: Reuters)

Dự đoán Man Utd vs Arsenal

Man Utd gây khó khăn cho Arsenal ở cả 3 lần đối đầu trong mùa giải trước. Chính "Quỷ đỏ" loại đối thủ này ở đấu trường FA Cup. Điểm chung của các trận đấu này là lối chơi phòng ngự chủ động của Man Utd khiến Arsenal bế tắc.

Dù là đội khách, Arsenal lại được đánh giá cao hơn. Các trang dữ liệu dự đoán bóng đá quốc tế nhận định Arsenal là đội "cửa trên" với mức chấp là 0,5 bàn - chênh lệch không cao.

Dựa trên màn thể hiện trong các trận giao hữu, dường như vấn đề ở hàng công của Arsenal vẫn chưa được khắc phục. Họ vẫn phụ thuộc nhiều vào cánh phải với sự góp mặt của Bukayo Saka. Trong khi đó, Man Utd dần ổn định ở hàng thủ.

Kịch bản của các trận mùa trước giữa 2 đội có thể lặp lại. Nhiều khả năng đây là trận đấu có ít bàn thắng. Arsenal được đánh giá cao hơn nhưng phải chơi trên sân khách với đối thủ được coi là "khắc tinh".

Đội hình dự kiến của Man Utd: Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko.

Đội hình dự kiên của Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.

Dự đoán tỷ số: Man Utd 1-0 Arsenal.