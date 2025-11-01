Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 9 mới nhất

(VTC News) -

Chiến thắng 2-0 trong trận gặp PVF CAND giúp CLB Công an Hà Nội gây sức ép lên đội đầu bảng. Ninh Bình cần đánh bại Becamex TP.HCM để duy trì cách biệt 3 điểm với đối thủ cạnh tranh.

CLB Nam Định tiếp tục gây thất vọng. Đội bóng thành Nam bị Hoàng Anh Gia Lai cầm hoà 2-2.

CLB Hà Nội thua trận thứ hai dưới thời huấn luyện viên Harry Kewell.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 9)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Ninh Bình 8 20/7 20 2 CAHN 8 16/5 20 3 Thể Công Viettel 8 13/6 15 4 Hải Phòng 8 16/10 14 5 CA TP.HCM 8 9/8 14 6 Hà Tĩnh 9 8/10 12 7 Hà Nội 9 13/14 11 8 Nam Định 9 9/13 9 9 PVF-CAND 9 10/16 7 10 Becamex TP.HCM 8 10/15 7 11 Thanh Hóa 8 8/13 7 12 SLNA 8 8/12 6 13 Đà Nẵng 8 8/13 6 14 HAGL 8 5/11 7

Lịch thi đấu, kết quả vòng 9 V.League

Ngày Giờ Trận đấu 31/10 17h Hoàng Anh Gia Lai 2-2 Nam Định 31/10 18h Hà Tĩnh 2-1 Hà Nội 31/10 19h15 CAHN 2-0 PVF CAND 1/11 18h Ninh Bình vs Becamex TP.HCM 1/11 18h Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An 1/11 19h15 CA TP.HCM vs Hải Phòng 2/11 18h Thanh Hoá vs Thể Công

Thể thức V.League 2025-2026

V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.

