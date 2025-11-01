  • Zalo

Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 9 mới nhất

V.LeagueThứ Bảy, 01/11/2025 11:04:50 +07:00Google News
(VTC News) -

Đầy đủ bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất (vòng 9), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của các đội bóng.

Chiến thắng 2-0 trong trận gặp PVF CAND giúp CLB Công an Hà Nội gây sức ép lên đội đầu bảng. Ninh Bình cần đánh bại Becamex TP.HCM để duy trì cách biệt 3 điểm với đối thủ cạnh tranh.

CLB Nam Định tiếp tục gây thất vọng. Đội bóng thành Nam bị Hoàng Anh Gia Lai cầm hoà 2-2.

CLB Hà Nội thua trận thứ hai dưới thời huấn luyện viên Harry Kewell.

CLB Hà Nội thua trận thứ hai dưới thời huấn luyện viên Harry Kewell.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 9)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Ninh Bình820/720
2CAHN816/520
3Thể Công Viettel813/615
4Hải Phòng816/1014
5CA TP.HCM89/814
6Hà Tĩnh98/1012
7Hà Nội913/1411
8Nam Định99/139
9PVF-CAND910/167
10Becamex TP.HCM810/157
11Thanh Hóa88/137
12SLNA88/126
13Đà Nẵng88/136
14HAGL85/117

Lịch thi đấu, kết quả vòng 9 V.League

NgàyGiờTrận đấu
31/1017hHoàng Anh Gia Lai 2-2 Nam Định
31/1018hHà Tĩnh 2-1 Hà Nội
31/1019h15CAHN 2-0 PVF CAND
1/1118hNinh Bình vs Becamex TP.HCM
1/1118hĐà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
1/1119h15CA TP.HCM vs Hải Phòng
2/1118hThanh Hoá vs Thể Công

Thể thức V.League 2025-2026

V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.

Tiểu Minh
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn