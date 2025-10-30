Madam Pang đến Đại sứ quán gửi lời xin lỗi người dân Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 30/10, Đại sứ Phạm Việt Hùng - Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan - tiếp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (Madam Pang) tại Đại sứ quán. Tại cuộc gặp, Madam Pang bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành về sự cố đáng tiếc liên quan đến việc hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm Giải Futsal U16 và U19 Đông Nam Á 2025.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan nhấn mạnh đây là sai sót hoàn toàn ngoài ý muốn. Cơ quan này lập tức tiến hành rà soát và cam kết sẽ không để xảy ra các sai sót tương tự trong tương lai.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho rằng đây là một sự việc rất đáng tiếc; đồng thời ghi nhận tinh thần tôn trọng lẫn nhau, phản ứng nhanh chóng, thiện chí và cầu thị của FAT cũng như bà Chủ tịch Nualphan Lamsam trong việc xử lý vụ việc. Đại sứ hy vọng những sự cố tương tự sẽ không tái diễn trong tương lai; mong muốn FAT và cá nhân bà Chủ tịch Nualphan Lamsam tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc tăng cường hợp tác giao lưu giữa hai nền bóng đá, góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Madam Pang gửi lời xin lỗi đến người dân Việt Nam.

Madam Pang cho biết chuyến thăm này xuất phát từ sự thấu hiểu chân thành trước cảm xúc thất vọng của người dân Việt Nam liên quan đến sự việc. Bà khẳng định rằng Liên đoàn bóng đá Thái Lan luôn nhận thức đầy đủ và dành sự tôn trọng và coi trọng cao nhất cho quốc kỳ, biểu tượng đại diện cho phẩm giá và danh dự của một quốc gia.

Thông báo trên kênh truyền thông của LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang bày tỏ hy vọng nhân dân Việt Nam sẽ tha thứ và hiểu rằng sự nhầm lẫn này hoàn toàn là vô ý và là điều không ai mong muốn xảy ra.

Trong ngày 29/10, ông Adisak Benjasiriwan - Phó Chủ tịch FAT phụ trách bóng đá bãi biển và bóng đá trong nhà đã có mặt tại Hà Nội. Tại buổi gặp mặt, đại diện FAT gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và khẳng định đây là lỗi vô tình đến từ ban tổ chức sự kiện.