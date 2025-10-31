Lộ bằng chứng không thể chối cãi: Cầu thủ nhập tịch Malaysia là 'hàng giả'

(VTC News) -

Kênh truyền hình Capital de Noticias (CDN) của Argentina hôm qua (30/10) công bố loạt tài liệu độc quyền, chứng minh cầu thủ Facundo Garces sử dụng giấy tờ giả để được nhập tịch Malaysia. Garces là một trong 7 cầu thủ Malaysia liên quan đến vụ gian lận nhập tịch, bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phanh phui và cấm thi đấu một năm.

Theo báo cáo chi tiết được FIFA công bố hôm 6/10, LĐBĐ Malaysia (FAM) bị kết tội gian lận nghiêm trọng liên quan đến làm giả hồ sơ của các cầu thủ Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero. Trong đó, 2 cầu thủ xuất thân từ Argentina là Garces và Machuca.

Facundo Garces (áo vàng) ra sân trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

FIFA xác định giấy khai sinh của ông nội Garces – ông Carlos Rogelio Fernandez – bị chỉnh sửa. FAM báo cáo rằng ông Fernandez sinh tại Penang (Malaysia). Tuy nhiên, ban thư ký cùa FIFA tìm được bằng chứng cho thấy thông tin khác hoàn toàn. Giấy tờ này vừa được kênh CDN công bố.

Theo đó, Cục Hộ tịch của tỉnh Santa Fe (Argentina) khẳng định ông Fernandez sinh tại địa phương này, cụ thể là phường Villa Maria Selva. Tài liệu gốc ghi rõ: “Bà Sebastiana Justa Fernandez, 26 tuổi, quốc tịch Argentina, khai ngày 29/5/1930, tại nhà riêng trên đường số 22, sinh một bé trai da trắng và xác nhận là con ruột của mình".

Giấy tờ gốc chứng minh cầu thủ Garces không phải người gốc Malaysia.

Điều này cho thấy cả mẹ và ông ngoại của Garces đều mang quốc tịch Argentina. Ngoài ra, nhân chứng ký tên trong giấy khai sinh – ông Cipriano Garces, chồng bà Sebastiana – được xác nhận là thương nhân gốc Tây Ban Nha, chứ không phải người Malaysia.

CDN cho biết đây là "bằng chứng xác thực chứng minh hành vi gian lận", củng cố kết luận rằng hồ sơ do phía Malaysia cung cấp đã bị làm giả. Điều này đồng nghĩa Garces không phải cầu thủ có ông hoặc bà người Malaysia. Kể cả khi được nhập quốc tịch hợp pháp, trung vệ này không đủ điều kiện để được chuyển quốc tịch thi đấu sang Malaysia theo diện huyết thống mà buộc phải đáp ứng một số điều kiện khác, mà Garces cũng không thỏa mãn.

Đây là bằng chứng không thể chối cãi về việc đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Dù FIFA kết luận Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) có trực tiếp hoặc gián tiếp làm giả hồ sơ hay không, việc Garces không đủ điều kiện thi đấu là điều không thể thay đổi.

Theo Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC), điều duy nhất cơ quan này quan tâm khi xem xét đưa ra án phạt cho LĐBĐ Malaysia và đội tuyển quốc gia nước này chính là tính hợp lệ của cầu thủ.

LĐBĐ Malaysia dự kiến nhận được câu trả lời của FIFA hôm qua (30/10) về việc khiếu nại. Dù vậy, tính đến thời điểm này, chưa có thông tin nào được FAM và FIFA công bố.