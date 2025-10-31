Malaysia kháng cáo thành công vẫn bị xử thua tuyển Việt Nam 0-3?

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và LĐBĐ Malaysia (FAM) chưa công bố kết quả kháng cáo vụ gian lận nhập tịch cầu thủ. Tuy nhiên, điều này có thể không còn nhiều ý nghĩa nếu những tài liệu mới được công bố ở Argentina - quê hương của một số cầu thủ có liên quan trong án phạt - đúng sự thật. Đội tuyển Malaysia nhiều khả năng bị xử thua bất chấp kết quả kháng cáo ra sao.

Đêm qua (30/10), kênh truyền hình Capital de Noticias (CDN) của Argentina công bố loạt tài liệu độc quyền, chứng minh cầu thủ Facundo Garces sử dụng giấy tờ giả để được nhập tịch Malaysia. Garces là một trong 7 cầu thủ Malaysia liên quan đến vụ gian lận nhập tịch, bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phanh phui và cấm thi đấu một năm.

Đội tuyển Malaysia nhiều khả năng bị xử thua hoặc trừ điểm bất chấp kết quả kháng cáo.

Theo đó, Cục Hộ tịch của tỉnh Santa Fe (Argentina) khẳng định ông Fernandez sinh tại địa phương này, cụ thể là phường Villa Maria Selva. Thông tin này hoàn toàn khác so với nội dung hồ sơ mà LĐBĐ Malaysia trình lên FIFA, trong đó ghi Garces có ông nội sinh ra ở Penang (Malaysia).

CDN cho biết đây là "bằng chứng xác thực chứng minh hành vi gian lận", củng cố kết luận rằng hồ sơ do phía Malaysia cung cấp đã bị làm giả. Điều này đồng nghĩa Garces không phải cầu thủ có ông hoặc bà người Malaysia. Kể cả khi được nhập quốc tịch Malaysia hợp pháp, trung vệ này không đủ điều kiện để áp dụng quy trình đổi quốc tịch đăng ký lên FIFA theo diện huyết thống.

Cầu thủ này cũng không đáp ứng điều kiện để đổi quốc tịch thi đấu theo diện thông thường. Nói cách khác, đây là bằng chứng không thể chối cãi về việc đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Dù FIFA kết luận Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) có trực tiếp hoặc gián tiếp làm giả hồ sơ hay không, việc Garces không đủ điều kiện thi đấu là điều không thể thay đổi.

Việc Garces ra sân cho Malaysia trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 6/2025 đương nhiên là hành vi sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Đây là yếu tố quyết định đến hành động tiếp theo của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). "Chúng tôi chỉ xem xét tính hợp lệ của cầu thủ, vì đó là điều liên quan đến AFC, không phải phần khác", Tổng thư ký AFC Windsor Paul John cho biết.

Trước đó, FIFA kết luận thông tin về nguồn gốc 7 cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero mà LĐBĐ Malaysia gửi lên đều sai sự thật. Trong tất cả các phát biểu và thông báo về vụ việc, LĐBĐ Malaysia đều không khẳng định nguồn gốc thực sự của những cầu thủ này. Thay vào đó, cơ quan này chỉ tập trung chứng minh họ không cố ý, không trực tiếp tham gia việc làm giả giấy tờ.

Do vậy, việc kháng cáo của LĐBĐ Malaysia nhiều khả năng chỉ có thể làm giảm nhẹ án phạt (nếu thành công). Nếu thông tin hồ sơ của Garces mà phía Argentina công bố là thật, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua hoặc trừ điểm - theo quy chế về kỷ luật của FIFA và AFC - bất chấp kết quả kháng cáo.