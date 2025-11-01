Lộ bằng chứng cầu thủ nhập tịch 'hàng giả', LĐBĐ Malaysia nói gì?

(VTC News) -

Hôm 30/10, hình ảnh về hồ sơ của cầu thủ nhập tịch Facundo Garces được truyền thông Argentina công bố. Theo đó, cầu thủ này không có bất cứ mối liên hệ nào về huyết thống với Malaysia. Ngay lập tức, thông tin này lan truyền trên mạng xã hội khiến người hâm mộ bóng đá Malaysia bất ngờ.

Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Yusoff Mahadi, nói với tờ Scoop rằng liên đoàn “bất ngờ” trước thông tin này và coi đây là hành động “vội vàng và gây hại”.

“Điều này thực sự gây tổn hại, nhất là khi chúng tôi vẫn đang chờ phán quyết kháng cáo của FIFA. Chúng tôi không biết thông tin này đến từ đâu, và việc đưa ra kết luận khi chưa có quyết định chính thức là không công bằng”, ông Yusoff nói.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi phủ nhận thông tin mà truyền thông Argentina đưa ra

“Tôi mong mọi người ngừng lan truyền thông tin sai lệch hoặc chưa được xác minh. Việc này không giúp ích gì cho các cầu thủ hay cho bóng đá Malaysia cả”, ông Yusoff nhấn mạnh.

Kênh truyền hình Capital de Noticias (CDN) của Argentina hôm 30/10 công bố loạt tài liệu độc quyền, chứng minh cầu thủ Facundo Garces sử dụng giấy tờ giả để được nhập tịch Malaysia. Tuy nhiên trang Makan Bola của Malaysia hoài nghi về các tài liệu này: “Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể xác nhận chính thức liệu giấy khai sinh đang lan truyền có thực sự là của ông nội cựu hậu vệ Colon hay không”.

Theo báo cáo chi tiết được FIFA công bố hôm 6/10, LĐBĐ Malaysia (FAM) bị kết tội gian lận nghiêm trọng liên quan đến làm giả hồ sơ của các cầu thủ Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero. Trong đó, 2 cầu thủ xuất thân từ Argentina là Garces và Machuca.

FIFA xác định giấy khai sinh của ông nội Garces – ông Carlos Rogelio Fernandez – bị chỉnh sửa. FAM báo cáo rằng ông Fernandez sinh tại Penang (Malaysia). Tuy nhiên, ban thư ký cùa FIFA tìm được bằng chứng cho thấy thông tin khác hoàn toàn. Giấy tờ này vừa được kênh CDN công bố.

Giấy tờ gốc chứng minh cầu thủ Garces không phải người gốc Malaysia.

Theo đó, Cục Hộ tịch của tỉnh Santa Fe (Argentina) khẳng định ông Fernandez sinh tại địa phương này, cụ thể là phường Villa Maria Selva. Tài liệu gốc ghi rõ: “Bà Sebastiana Justa Fernandez, 26 tuổi, quốc tịch Argentina, khai ngày 29/5/1930, tại nhà riêng trên đường số 22, sinh một bé trai da trắng và xác nhận là con ruột của mình".

Điều này cho thấy cả mẹ và ông ngoại của Garces đều mang quốc tịch Argentina. Ngoài ra, nhân chứng ký tên trong giấy khai sinh – ông Cipriano Garces, chồng bà Sebastiana – được xác nhận là thương nhân gốc Tây Ban Nha, chứ không phải người Malaysia.

CDN cho biết đây là "bằng chứng xác thực chứng minh hành vi gian lận", củng cố kết luận rằng hồ sơ do phía Malaysia cung cấp đã bị làm giả. Hiện tại LĐBĐ Malaysia đang chờ phán quyết của FIFA về đơn kháng cáo của họ.