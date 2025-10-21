Thủ môn Bùi Tiến Dũng nghỉ thi đấu 1 năm

(VTC News) -

Lãnh đạo CLB Đà Nẵng xác nhận Bùi Tiến Dũng đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn trong đầu gối phải ở mức độ hai. Với chấn thương như vậy, thủ thành sinh năm 1997 sẽ phải nghỉ thi đấu gần 1 năm.

Theo chia sẻ từ các bác sỹ, Bùi Tiến Dũng cần khoảng 10 tháng để trở lại sân cỏ. Nhưng để đảm bảo an toàn, thời gian tập hồi phục nên sẽ kéo dài hơn. Bùi Tiến Dũng chắc chắn vắng mặt ở phần còn lại của V.League 2025 - 2026. Ngoài ra, anh có thể không thi đấu trong giai đoạn đầu tiên của mùa giải 2026 - 2027.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương nặng.

Trong trận đấu với Thể Công Viettel, Bùi Tiến Dũng gặp sự cố khi lao ra khỏi vòng cấm để ngăn cản pha đột phá của tiền đạo Lucao. Đáng tiếc, tư thế tiếp đất khiến Tiến Dũng bị tổn thương nặng vùng đầu gối. Các bác sĩ phải bó nẹp cho cầu thủ quê Thanh Hóa ngay trên sân.

HLV Lê Đức Tuấn đưa Phan Văn Biểu vào thay thế. Người gác đền này có trận đấu không đến nỗi tệ nhưng lại mắc sai lầm khiến đội nhà nhận thất bại 1-2. Lúc này, Đà Nẵng chỉ có thể tin tưởng Phan Văn Biểu và Đặng Tuấn Hưng. Cả hai đều từng được triệu tập lên đội U23 Việt Nam.

Trong thời gian tới, câu lạc bộ Đà Nẵng gấp rút tìm kiếm thêm một thủ môn. Nếu không có phương án đảm bảo yêu cầu chuyên môn, nhiều khả năng ông Lê Đức Tuấn sẽ bổ sung thêm thủ môn trẻ từ lò đào tạo của đội Đà Nẵng.

Bùi Tiến Dũng gia nhập Đà Nẵng từ giữa mùa giải 2024 - 2025. Anh góp công lớn giúp đội bóng trụ hạng. Đáng chú ý hơn, thủ môn này còn trực tiếp ghi bàn thắng giúp Đà Nẵng đánh bại đối thủ trực tiếp Bình Định.