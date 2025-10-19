  • Zalo

Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 7 mới nhất

Đầy đủ bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất (vòng 7), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của các đội bóng.

Ngôi đầu bảng xếp hạng V.League 2025-2026 không đổi chủ sau vòng 7. Câu lạc bộ Ninh Bình tiếp tục bất bại sau trận thắng Hà Nội FC với tỷ số 2-1. Một trong số các đối thủ bám đuổi đội bóng cố đô là CAHN bị Sông Lam Nghệ An cầm chân (hòa 1-1).

Đương kim vô địch Nam Định tiếp tục gây thất vọng. Đội bóng thành Nam thua Becamex TP.HCM ngay trên sân nhà với tỷ số 1-2.

Highlight Nam Định 1-2 Becamex TP.HCM

Bảng xếp hạng V.League (vòng 7)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Ninh Bình717/617
2CAHN613/514
3CA TP.HCM69/713
4Thể Công Viettel610/312
5Hải Phòng611/98
6Hà Nội79/108
7Hà Tĩnh65/78
8Nam Định76/107
9Becamex TP.HCM78/127
10PVF-CAND67/96
11SLNA78/116
12Đà Nẵng66/105
13HAGL51/53
14Thanh Hóa65/113

Lịch thi đấu, kết quả vòng 6 V.League

NgàyGiờTrận đấu
18/1018hSông Lam Nghệ An 1-1 CAHN
18/1018hNam Định 1-2 Becamex TP.HCM
18/1018hHà Nội 1-2 Ninh Bình
19/1018hPVF CAND vs Thanh Hóa
19/1018hHải Phòng vs HAGL
19/1019h15CA TP.HCM vs Hà Tĩnh
20/1019h15Thể Công vs Đà Nẵng

Thể thức V.League 2025-2026

V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.

