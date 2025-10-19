Cận cảnh siêu phẩm của cầu thủ Thanh Hóa đẩy HAGL xuống cuối bảng xếp hạng

(VTC News) -

Highlight PVF CAND 2-2 Thanh Hóa

Tối 19/10, câu lạc bộ PVF CAND hòa Thanh Hóa 2-2 ở vòng 7 V.League 2025-2026. 4 bàn thắng trong trận đấu được ghi bởi các tuyển thủ, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam.

Võ Nguyên Hoàng đưa Thanh Hóa vượt lên ở cuối hiệp 1. PVF CAND sau đó lật ngược tình thế, dẫn 2-1 nhờ các pha lập công của Nguyễn Xuân Bắc và Võ Anh Quân.

Đến phút 78, Trịnh Văn Lợi ghi bàn thắng đẹp mắt gỡ hòa 2-2. Pha lập công này giúp Thanh Hóa giành được 1 điểm quan trọng. Đội bóng xứ Thanh tạm vượt lên trên Hoàng Anh Gia Lai (thua Hải Phòng 0-3 ở vòng này), đẩy đội bóng phố núi xuống cuối bảng xếp hạng.