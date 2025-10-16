(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức trao Quyết định cho nhập tịch Việt Nam đối với ông Đỗ Hoàng Hên vào ngày 17/10. Cầu thủ của Hà Nội FC - tên thật là Hendrio Araujo da Silva đã nhận được thư mời.

Tham dự buổi lễ sẽ có Đại sứ quán Nước Cộng hòa Brazil tại Việt Nam, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Hành chính tư pháp - Bộ Tư pháp, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Văn phòng UBND TP Hà nội; Sở Văn hóa Thể thao TP Hà Nội, câu lạc bộ Hà Nội, cầu thủ Đỗ Hoàng Hên và gia đình…

Hendrio Araujo có quốc tịch Việt Nam.

Đỗ Hoàng Hên - hay Hendrio Araujo - gia nhập Hà Nội FC sau khi chia tay câu lạc bộ Nam Định. Cầu thủ này ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng Thủ đô.

Hendrio Araujo từng là trụ cột hàng đầu của CLB Nam Định. Anh cùng Nguyễn Xuân Son tạo thành bộ đôi tấn công hiệu quả, góp công lớn giúp đội bóng thành Nam vô địch V.League 2023-2024. Trước đó, trong màu áo Bình Định, cầu thủ sinh năm 1994 thể hiện đẳng cấp và được đánh giá là một trong những ngoại binh hay nhất V.League.

Trong 4 năm qua, Hendrio ghi 29 bàn và có 32 đường chuyền cho đồng đội lập công khi thi đấu cho Nam Định và Bình Định. Phần lớn trong số những đường kiến tạo của Hendrio được hướng tới Nguyễn Xuân Son.

Cách đây vài tháng, HLV Kim Sang-sik và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có công văn công nhận Hendrio là tài năng đặc biệt, có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, tiền vệ này vẫn phải chờ đợi đến đầu năm 2026 để được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Hendrio không mang dòng máu Việt Nam nên vẫn cần sinh sống, làm việc đủ 5 năm mới có thể ra sân cho "các chiến binh sao vàng".

Thời gian tới, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ có thêm một loạt cầu thủ nhập tịch khác như Patrik Lê Giang (Công an TP.HCM), Janclesio, Geovane Magno (Ninh Bình), Rimario (Thanh Hóa) và Gustavo (Đà Nẵng).