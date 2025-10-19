  • Zalo

Cập nhật tỷ số Công an TP.HCM vs Hà Tĩnh, vòng 7 V.League 2025-2026

V.LeagueChủ Nhật, 19/10/2025 18:43:00 +07:00
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM đấu với Hà Tĩnh, vòng 7 giải V.League 2025-2026. VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Công an TP.HCM vs Hà Tĩnh nhanh nhất.

Công an TP.HCM0-0Hà Tĩnh
Hiệp 2

Trận Công an TP.HCM đấu với Hà Tĩnh thuộc vòng 7 V.League 2025-2026 diễn ra lúc 19h15 ngày 19/10 trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM). Trước trận đấu này, CA TP.HCM đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, trong khi Hà Tĩnh giữ vị trí thứ 7.

CLB Công an Hà Nội chiếm ưu thế trong hiệp một. Tuy nhiên, Nguyễn Tiến Linh và đồng đội gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chắc chắn của Hà Tĩnh. Nửa đầu trận đấu trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

*Tiếp tục cập nhật

CLB Công an TP.HCM có phong độ tốt.

Đội hình Công an TP.HCM đấu với Hà Tĩnh

Patrik Lê Giang (89), Matheus Felipe (4), Lê Khả Đức (5), Peter Makrillos (7), Raphael (10), Khổng Minh Gia Bảo (13), Võ Hữu Việt Hoàng (20), Nguyễn Tiến Linh (22), Lê Quang Hùng (34), Nguyễn Đức Phú (39), Lee Williams (66).

Hà Tĩnh: Nguyễn Thanh Tùng (1), Nguyễn Văn Hạnh (3), Joseph Onoja (5), Bùi Duy Thường (7), Nguyễn Trọng Hoàng (8), Helerson (12), Lê Viktor (14), Vũ Viết Triều (30), Huỳnh Tấn Tài (39), Mai Sỹ Hoàng (79), Charles Atshimene (90).

Thông tin trận đấu

CLB Công an TP.HCM là cái tên bất ngờ trong nhóm đầu bảng. Đoàn quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức không phải ứng viên cạnh tranh chức vô địch và cũng không thể hiện sức mạnh vượt trội các đối thủ.

Tuy nhiên, đội bóng ngành công an tích lũy điểm rất tốt trong giai đoạn đầu mùa. Họ vừa trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 3 chiến thắng.

Trong khi đó, Hà Tĩnh vẫn giữ hình ảnh một đội bóng luôn sẵn sàng ngáng đường mọi đối thủ. Tính từ đầu mùa giải, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh chỉ nhận 2 thất bại trước những đối thủ mạnh là Thể Công Viettel và Ninh Bình.

Thực lực của Hà Tĩnh không được đánh giá cao. Dù vậy, đội bóng miền Trung với lối chơi chắc chắn và rất quyết liệt luôn là đối thủ không dễ bị đánh bại.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 7)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Ninh Bình717/617
2CAHN613/514
3CA TP.HCM69/713
4Thể Công Viettel610/312
5Hải Phòng611/98
6Hà Nội79/108
7Hà Tĩnh65/78
8Nam Định76/107
9Becamex TP.HCM78/127
10PVF-CAND67/96
11SLNA78/116
12Đà Nẵng66/105
13HAGL51/53
14Thanh Hóa65/113

Lịch thi đấu, kết quả vòng 7 V.League

NgàyGiờTrận đấu
18/1018hSông Lam Nghệ An 1-1 CAHN
18/1018hNam Định 1-2 Becamex TP.HCM
18/1018hHà Nội 1-2 Ninh Bình
19/1018hPVF CAND vs Thanh Hóa
19/1018hHải Phòng vs HAGL
19/1019h15CA TP.HCM vs Hà Tĩnh
20/1019h15Thể Công vs Đà Nẵng
