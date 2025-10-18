Có sao nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, Hà Nội FC vẫn thua đội bóng bất bại

(VTC News) -

Highlight Hà Nội 1-2 Ninh Bình

Trận Hà Nội đấu với Ninh Bình thuộc vòng 7 V.League 2025-2026 là màn ra mắt của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và huấn luyện viên Harry Kewell. Đội bóng Thủ đô cho thấy sự thay đổi tích cực, tuy nhiên việc tận dụng cơ hội kém hơn đối thủ khiến họ thất bại ngay trên sân nhà.

Đỗ Hoàng Hên lần đầu ra sân cho Hà Nội FC sau khi trở thành công dân Việt Nam.

Hà Nội chơi hay hơn đối thủ trong hiệp một. Đội chủ nhà kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội. Điều duy nhất chưa tốt trong màn thể hiện của đội bóng Thủ đô là những pha dứt điểm không chính xác hoặc chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm.

Đỗ Hoàng Hên có nhiều tình huống xử lý bóng cá nhân cho thấy sự khéo léo. Tuy nhiên, việc nghỉ thi đấu quá lâu khiến cầu thủ này chưa tạo ra sự ăn khớp với đồng đội trong các tình huống phối hợp. Anh rời sân ở hiệp 2 khi chỉ có 1 dấu ấn là cú đá phạt góc nhằm thẳng khung thành khiến thủ môn Ninh Bình vất vả cản phá.

Hà Nội FC chơi hay hơn nhưng tận dụng cơ hội kém.

CLB Ninh Bình không tạo ra cơ hội nào trong hiệp đầu tiên. Sang hiệp 2, đội khách cũng chỉ tạo ra 3 pha tấn công nguy hiểm - đều có dấu ấn của Nguyễn Hoàng Đức. Dù vậy, khả năng tận dụng của đội bóng này tốt hơn hẳn so với Hà Nội FC.

Ninh Bình ghi 2 bàn từ 2 tình huống phạt góc. Daniel dos Anjos đánh đầu dũng mãnh để mở tỷ số. Sau đó, Nguyễn Quốc Việt tung ra cú sút xa không thể cản phá, nhân đôi cách biệt.

Hà Nội FC dốc toàn lực tấn công. Tuy nhiên, họ vẫn thiếu chính xác ở nhịp cuối cùng và không gặp may khi có tới 2 lần sút trúng cột xà. Lê Xuân Tú thắp hy vọng cho Hà Nội FC với bàn rút ngắn tỷ số, nhưng đội bóng Thủ đô không thể giữ lại điểm nào trên sân nhà.

Chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC giúp CLB Ninh Bình giữ được ngôi đầu bảng xếp hạng V.League sau vòng 7. Nguyễn Hoàng Đức và đồng đội nối dài kỷ lục bất bại kéo dài từ giải Hạng Nhất mùa trước đến nay.

Hà Nội 1-2 Ninh Bình 69' Dos Anjos 80' Quốc Việt Xuân Tú 83'

Đội hình Hà Nội đấu với Ninh Bình

Hà Nội: Nguyễn Văn Hoàng (5); Phạm Xuân Mạnh (7), Đỗ Duy Mạnh (2), Nguyễn Thành Chung (16), Vũ Đình Hai (21); Đỗ Hùng Dũng (88), Willian Maranhao (55), Nguyễn Hai Long (14); Đỗ Hoàng Hên (11), Daniel Passira (99), Luiz Fernando (80).

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm (1); Dụng Quang Nho (86), Patrick Marcelino (3), Lê Ngọc Bảo (17), Đỗ Thanh Thịnh (6); Mạch Ngọc Hà (19), Nguyễn Hoàng Đức (28), Nguyễn Đức Chiến (7), Trần Bảo Toàn (15); Gustavo Henrique (68), Daniel dos Anjos (90).

