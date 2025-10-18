Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 4

(VTC News) -

Sau 2 tuần tạm nghỉ, giải Hạng Nhất Quốc gia V.League 2 trở lại với các trận đấu của vòng 4. Đại học Văn Hiến giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải khi đánh bại câu lạc bộ Đồng Tháp với tỷ số 1-0.

Trận derby giữa câu lạc bộ TP.HCM và Thanh niên TP.HCM kết thúc với tỷ số cách biệt lớn. TP.HCM giành chiến thắng với tỷ số 5-0 để tiếp tục cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.

Highlight TP.HCM 5-0 Thanh niên TP.HCM

Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất (vòng 4)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Đồng Nai 4 9 - 4 10 2 Khánh Hòa 4 7 - 2 9 3 TP.HCM 4 10 - 4 8 4 Quảng Ninh 4 4 - 4 6 5 Bắc Ninh 3 4 - 3 5 6 Quy Nhơn United 3 6 - 4 4 7 Trẻ PVF CAND 3 5 - 5 4 8 ĐH Văn Hiến 3 3 - 6 4 9 Long An 4 3 - 8 3 10 Phú Thọ 4 4 - 7 2 11 Đồng Tháp 4 2 - 4 2 12 Thanh niên TP.HCM 4 3 - 9 2

Lịch thi đấu, kết quả vòng 4 giải Hạng Nhất

Ngày Giờ Trận đấu 17/10 16h Đại học Văn Hiến 1-0 Đồng Tháp 17/10 16h TP.HCM 5-0 Thanh niên TP.HCM 18/10 16h Long An 1-2 Đồng Nai 18/10 17h Quảng Ninh 0-1 Khánh Hòa 19/10 16h Bắc Ninh vs Quy Nhơn United 19/10 18h Phú Thọ vs Trẻ PVF CAND

Thể thức giải Hạng Nhất 2025 - 2026

Giải Hạng Nhất (V.League 2) có 12 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Do câu lạc bộ Hòa Bình bỏ giải, ban tổ chức buộc phải điều chỉnh cơ cấu suất lên hạng, xuống hạng nhằm đảm bảo quy hoạch số lượng đội bóng ở mùa giải sau. Theo đó, chỉ đội vô địch có suất lên hạng trực tiếp. Đội á quân phải thi đấu trận play-off với CLB đứng áp chót của V.League để tranh suất dự giải đấu hạng cao nhất. Đội cuối bảng xuống chơi ở giải Hạng Nhì mùa sau.

