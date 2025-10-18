  • Zalo

Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 4

Đầy đủ bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 mới nhất (vòng 4), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của các đội bóng.

Sau 2 tuần tạm nghỉ, giải Hạng Nhất Quốc gia V.League 2 trở lại với các trận đấu của vòng 4. Đại học Văn Hiến giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải khi đánh bại câu lạc bộ Đồng Tháp với tỷ số 1-0.

Trận derby giữa câu lạc bộ TP.HCM và Thanh niên TP.HCM kết thúc với tỷ số cách biệt lớn. TP.HCM giành chiến thắng với tỷ số 5-0 để tiếp tục cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.

Highlight TP.HCM 5-0 Thanh niên TP.HCM

Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất (vòng 4)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Đồng Nai49 - 410
2Khánh Hòa47 - 29
3TP.HCM410 - 48
4Quảng Ninh44 - 46
5Bắc Ninh34 - 35
6Quy Nhơn United36 - 44
7Trẻ PVF CAND35 - 54
8ĐH Văn Hiến33 - 64
9Long An43 - 83
10Phú Thọ44 - 72
11Đồng Tháp42 - 42
12Thanh niên TP.HCM43 - 92

Lịch thi đấu, kết quả vòng 4 giải Hạng Nhất

NgàyGiờTrận đấu
17/1016hĐại học Văn Hiến 1-0 Đồng Tháp
17/1016hTP.HCM 5-0 Thanh niên TP.HCM
18/1016hLong An 1-2 Đồng Nai
18/1017hQuảng Ninh 0-1 Khánh Hòa
19/1016hBắc Ninh vs Quy Nhơn United
19/1018hPhú Thọ vs Trẻ PVF CAND

Thể thức giải Hạng Nhất 2025 - 2026

Giải Hạng Nhất (V.League 2) có 12 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Do câu lạc bộ Hòa Bình bỏ giải, ban tổ chức buộc phải điều chỉnh cơ cấu suất lên hạng, xuống hạng nhằm đảm bảo quy hoạch số lượng đội bóng ở mùa giải sau. Theo đó, chỉ đội vô địch có suất lên hạng trực tiếp. Đội á quân phải thi đấu trận play-off với CLB đứng áp chót của V.League để tranh suất dự giải đấu hạng cao nhất. Đội cuối bảng xuống chơi ở giải Hạng Nhì mùa sau.

Xem Gold Star V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.

Tiểu Minh
