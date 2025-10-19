  • Zalo

Đội bóng có ông Park Hang Seo cố vấn bất bại 4 trận liên tiếp

Chủ Nhật, 19/10/2025
Câu lạc bộ Bắc Ninh trải qua trận thứ tư liên tiếp không thua ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2025-2026.

Highlight Bắc Ninh 3-1 Quy Nhơn United

CLB Bắc Ninh đối đầu Quy Nhơn United ở vòng 4 giải Hạng Nhất Quốc gia chiều nay 19/10. Đội chủ nhà ghi bàn ở ngay phút thứ 3 sau pha dứt điểm của Phan Văn Hiếu. Quy Nhơn United gỡ hòa ở đầu hiệp 2.

Kịch tính của trận đấu xảy ra trong những phút cuối. Nguyễn Văn Đạt và Amarante ghi liên tiếp 2 bàn cho câu lạc bộ Bắc Ninh. Đội bóng có ông Park Hang Seo làm cố vấn giành chiến thắng với tỷ số 3-1 và tiếp tục bất bại trong lần đầu tiên xuất hiện ở giải Hạng Nhất.

Tiểu Minh
