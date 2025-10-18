Minh Vương liên tục ghi bàn ở Hạng Nhất, CLB Đồng Nai giữ chắc ngôi đầu bảng

(VTC News) -

Highlight Long An 1-2 Đồng Nai

Tiền vệ Trần Minh Vương tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi xuống chơi ở giải Hạng Nhất. Cựu đội trưởng Hoàng Anh Gia Lai ghi cú đúp bàn thắng trong trận đấu giữa Đồng Nai và Long An ở vòng 4 chiều nay 18/10. Pha ghi bàn đầu tiên của Minh Vương là cú sút phạt ân tượng.

Sau đó, Long An gỡ hòa cũng từ một cú sút đẹp mắt của Nguyễn Anh Tài. Dù vậy, ngay trong hiệp một, Minh Vương lại tỏa sáng đưa Đồng Nai vượt lên. Chính tiền vệ này thực hiện pha xoay người đỡ bóng và dứt điểm gọn gàng để nâng tỷ số lên 2-1.

