Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 6 mới nhất

V.League Thứ Năm, 02/10/2025 09:48:35 +07:00
(VTC News) -

Đầy đủ bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất (vòng 6), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của các đội bóng.

Vòng 6 có 2 trận đấu sớm diễn ra từ trước vòng 4 để tạo điều kiện cho 2 câu lạc bộ CAHN và Nam Định thi đấu cúp châu Á. CAHN thắng Hải Phòng, trong khi Nam Định chia điểm với CA TP.HCM.

Hà Nội giành chiến thắng thứ hai trong mùa giải V.League 2025-2026 khi đánh bại Đà Nẵng với tỷ số 2-0 trên sân khách.

Hà Nội FC đánh bại Đà Nẵng ở vòng 6 V.League.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 5)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Ninh Bình514/413
2CAHN612/413
3CA TP.HCM69/713
4Thể Công Viettel59/211
5Hải Phòng611/98
6Hà Nội68/98
7Hà Tĩnh54/67
8Nam Định55/87
9PVF-CAND56/85
10Đà Nẵng56/105
11SLNA66/84
12Becamex TP.HCM55/103
13HAGL40/42
14Thanh Hóa54/102

Lịch thi đấu, kết quả vòng 5 V.League

NgàyGiờTrận đấu
1/1019h15Đà Nẵng 0-2 Hà Nội
2/1018hNinh Bình vs Thể Công
2/1018hThanh Hóa vs Becamex TP.HCM
3/1017hHoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
3/1018hHà Tĩnh vs PVF CAND

Thể thức V.League 2025-2026

V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.

