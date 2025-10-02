Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 6 mới nhất

(VTC News) -

Vòng 6 có 2 trận đấu sớm diễn ra từ trước vòng 4 để tạo điều kiện cho 2 câu lạc bộ CAHN và Nam Định thi đấu cúp châu Á. CAHN thắng Hải Phòng, trong khi Nam Định chia điểm với CA TP.HCM.

Hà Nội giành chiến thắng thứ hai trong mùa giải V.League 2025-2026 khi đánh bại Đà Nẵng với tỷ số 2-0 trên sân khách.

Hà Nội FC đánh bại Đà Nẵng ở vòng 6 V.League.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 5)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Ninh Bình 5 14/4 13 2 CAHN 6 12/4 13 3 CA TP.HCM 6 9/7 13 4 Thể Công Viettel 5 9/2 11 5 Hải Phòng 6 11/9 8 6 Hà Nội 6 8/9 8 7 Hà Tĩnh 5 4/6 7 8 Nam Định 5 5/8 7 9 PVF-CAND 5 6/8 5 10 Đà Nẵng 5 6/10 5 11 SLNA 6 6/8 4 12 Becamex TP.HCM 5 5/10 3 13 HAGL 4 0/4 2 14 Thanh Hóa 5 4/10 2

Lịch thi đấu, kết quả vòng 5 V.League

Ngày Giờ Trận đấu 1/10 19h15 Đà Nẵng 0-2 Hà Nội 2/10 18h Ninh Bình vs Thể Công 2/10 18h Thanh Hóa vs Becamex TP.HCM 3/10 17h Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An 3/10 18h Hà Tĩnh vs PVF CAND

Thể thức V.League 2025-2026

V.League có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.