Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 3

Thứ Năm, 02/10/2025 21:45:23 +07:00
Đầy đủ bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 mới nhất (vòng 3), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của các đội bóng.

Trận đấu sớm nhất vòng 3 giải Hạng Nhất là màn so tài giữa Đồng Tháp và TP.HCM. Dù phải chơi thiếu người, đội chủ nhà vẫn cầm hòa đối thủ 1-1.

Đồng Nai và Khánh Hòa cùng thắng đậm với tỷ số 4-1 ở vòng này. Trần Minh Vương ghi cú đúp bàn thắng giúp Đồng Nai đánh bại Phú Thọ. Khánh Hòa giành chiến thắng trước Đại học Văn Hiến bằng 4 cú đánh đầu thành bàn.

Highlight Khánh Hòa 4-1 ĐH Văn Hiến

Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất (vòng 3)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Đồng Nai37 - 37
2Khánh Hòa36 - 26
3TP.HCM35 - 45
4Bắc Ninh21 - 04
5Trẻ PVF CAND22 - 23
6Quảng Ninh22 - 23
7Long An21 - 23
8Phú Thọ34 - 72
9Thanh niên TP.HCM22 - 22
10Đồng Tháp32 - 32
11ĐH Văn Hiến32 - 61
12Quy Nhơn United22 - 31

Lịch thi đấu, kết quả vòng 3 giải Hạng Nhất

NgàyGiờTrận đấu
2/1016hĐồng Tháp 1-1 TP.HCM
2/1017hKhánh Hòa 4-1 Đại học Văn Hiến
2/1018hĐồng Nai 4-1 Phú Thọ
3/1018hTrẻ PVF CAND vs Bắc Ninh
3/1018hThanh niên TP.HCM vs Quảng Ninh
3/1018hQuy Nhơn United vs Long An

Thể thức giải Hạng Nhất 2025 - 2026

Giải Hạng Nhất (V.League 2) có 12 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Do câu lạc bộ Hòa Bình bỏ giải, ban tổ chức buộc phải điều chỉnh cơ cấu suất lên hạng, xuống hạng nhằm đảm bảo quy hoạch số lượng đội bóng ở mùa giải sau. Theo đó, chỉ đội vô địch có suất lên hạng trực tiếp. Đội á quân phải thi đấu trận play-off với CLB đứng áp chót của V.League để tranh suất dự giải đấu hạng cao nhất. Đội cuối bảng xuống chơi ở giải Hạng Nhì mùa sau.

