Bảng xếp hạng giải AFC Champions League Two 2025-2026 lượt 4

Đầy đủ bảng xếp hạng giải AFC Champions League Two 2025-2026 mới nhất (lượt 4), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của CAHN và Nam Định.

Lượt trận thứ tư của vòng bảng AFC Champions League Two (trước đây là AFC Cup) diễn ra từ 5/11. Các đại diện của bóng đá Việt Nam là câu lạc bộ Nam Định và Công an Hà Nội (CAHN) có cơ hội lớn trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp tại 2 bảng đấu tương ứng.

Ở lượt trận thứ tư, CAHN làm khách trên sân của Macarthur (Australia). Trong khi đó, CLB Nam Định thi đấu trên sân nhà gặp Gamba Osaka (Nhật Bản).

CAHN đứng đầu bảng E sau 3 lượt trận.

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027

Bảng E

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1CAHN36-35
2Tai Po35-74
3Macarthur35-34
4Bắc Kinh Quốc An35-82

Bảng F

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Gamba Osaka38-29
2Nam Định35-46
3Ratchaburi36-63
4Eastern32-90

Bảng A

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Al Wasl310-29
2Al Muharraq36-36
3Esteghlal33-83
4Al Wehdat33-93

Bảng B

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Al Ahli34-36
2Al Khaldiya33-25
3Andijon30-03
4Arkadag32-42

Bảng C

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Al-Hussein25-16
2Sepahan23-34
3Ahal23-71

Bảng D

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Al-Nassr39-19
2Istiklol34-66
3Al-Zawraa33-43
4Goa31-60

Bảng G

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Persib35-17
2Bangkok United35-46
3Lion City Sailors35-44
4Selangor34-100

Bảng H

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Tampines Rovers36-19
2Pohang Steelers33-16
3Pathum United33-33
4Kaya–Iloilo30-70

Thể thức giải AFC Champions League Two

Vòng bảng có 31 câu lạc bộ tham dự, chia làm 8 bảng đấu (4 bảng phía Tây, 4 bảng phía Đông). Ở mỗi bảng đấu, 2 đội đứng đầu giành quyền vào vòng loại trực tiếp (không chia khu vực).

Tiêu chí xếp hạng các câu lạc bộ ở vòng bảng là số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, vị trí các CLB được phân định dựa trên thành tích đối đầu trực tiếp (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu giữa những đội bằng điểm với nhau).

