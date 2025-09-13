Trong tháng 9, xe mô tô Rebel 1100 2023 vẫn bán ra thị trường gồm 2 phiên bản: DCT và tiêu chuẩn, trong đó có 2 tùy chọn màu sắc như: Xám đen và đen đi kèm.

Giá niêm yết của xe Honda Rebel 1100 2023 trong tháng 9/2025 không có sự điều chỉnh nào so với tháng 8, cụ thể: Bản DCT đang có giá 499,5 triệu đồng và bản tiêu chuẩn đang có giá 449,5 triệu đồng.

Honda Rebel 1100 2023 phiên bản tiêu chuẩn. (Ảnh: Honda)

Xe mô tô Rebel 1100 2023 của hãng Honda không chỉ được nhiều người dùng yêu thích nhờ có ngoại hình phong trần, lịch lãm mà còn sở hữu khối động cơ mạnh mẽ, chạy tốt trên mọi địa hình. Bên cạnh đó, xe Honda Rebel 1100 2023 còn ghi điểm người dùng với hàng loạt tính năng và công nghệ hiện đại, giúp cho quá trình lái xe trở nên thú vị và tuyệt vời.

Giá xe máy Rebel 1100 2023 tại các đại lý trong tháng 9 này tiếp tục bình ổn. So với giá đề xuất của hãng, giá bán thực tế cao hơn khoảng 26,5 - 29 triệu đồng/xe, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Rebel 1100 2023 bản DCT.

Bảng giá xe máy Rebel 1100 2023 mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Rebel 1100 2023 mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản DCT Đen 499,5 528,5 29 Xám đen 499,5 528,5 29 Phiên bản tiêu chuẩn Đen 449,5 476 26,5 Xám đen 449,5 476 26,5

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, phí bảo hiểm, phí ra biển số xe và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào thời điểm của các đại lý Honda và khu vực bán xe.