Xe côn tay YZF-R15 trong tháng 9 này vẫn được hãng Yamaha đưa ra thị trường 2 mẫu xe: YZF-R15M và YZF-R15, kèm theo đó có các phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 8, giá niêm yết của xe Yamaha YZF-R15 trong tháng 9/2025 không có sự điều chỉnh mới nào, cụ thể: Mẫu xe YZF-R15 tiếp tục dao động trong khoảng giá từ 70.000.000 - 78.000.000 đồng và mẫu xe YZF-R15M tiếp tục dao động trong khoảng giá từ 86.000.000 - 87.000.000 đồng.

Yamaha YZF-R15M phiên bản giới hạn Monster Energy Yamaha MotoGP. (Ảnh: Yamaha)

Xe côn tay Yamaha YZF-R15 không chỉ sở hữu diện mạo năng động, mang đậm nét thể thao, cá tính mà còn có khối động cơ mạnh mẽ, bền bỉ. Đặc biệt, xe YZF-R15 còn được trang bị hệ thống phun xăng điện tử với van biến thiên VVA giúp người dùng có thể tiết kiệm được nhiên liệu trong quá trình sử dụng.

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy YZF-R15 trong tháng 9 này nhìn chung vẫn ổn định. Mức giá thực tế với giá niêm yết của hãng không có sự chênh lệch nào.

Bảng giá xe máy Yamaha YZF-R15 mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Yamaha YZF-R15 mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch YZF-R15 Xanh GP 70.000.000 70.000.000 0 Đen 70.000.000 70.000.000 0 YZF-R15 mới Xanh GP 78.000.000 78.000.000 0 Đen 78.000.000 78.000.000 0 YZF-R15M mới Bạc đen 86.000.000 86.000.000 0 YZF-R15M 60 năm tranh tài Trắng đỏ 87.000.000 87.000.000 0 YZF-R15M Monster Energy Đen xanh 87.000.000 87.000.000 0

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí trước bạ, phí ra biển số và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào thời điểm của từng đại lý Yamaha và khu vực bán xe.