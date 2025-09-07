Xe tay ga Grande trong tháng 9 này tiếp tục được hãng Yamaha bán ra thị trường 2 mẫu xe: Grande thường và Grande Blue Core Hybrid. Đi cùng với các mẫu xe đó sẽ có nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 8, giá niêm yết của xe Yamaha Grande trong tháng 9/2025 vẫn ổn định, cụ thể như sau:

- Mẫu xe Grande Blue Core Hybird: Phiên bản đặc biệt tiếp tục bán ở mức 49.091.000 đồng, phiên bản giới hạn tiếp tục bán ở mức 49.582.000 đồng.

- Mẫu xe Grande thường: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán với giá 46.047.000 đồng, phiên bản đặc biệt đang được bán với giá 50.564.000 đồng và phiên bản giới hạn đang được bán với giá 51.251.000 đồng.

Phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2024 vẫn được bán với giá 46.146.000 đồng, phiên bản đặc biệt màu mới 2024 vẫn được bán với giá 50.760.000 đồng và phiên bản giới hạn màu mới 2024 vẫn được bán với giá 51.546.000 đồng.

Tương tự, phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2025 cũng đang bán với mức giá 46.244.000 đồng, phiên bản đặc biệt màu mới 2025 cũng đang bán với mức giá 50.859.000 đồng và phiên bản giới hạn màu mới 2025 cũng đang bán với mức giá 51.644.000 đồng.

Yamaha Grande Blue Core Hybrid đặc biệt. (Ảnh: Yamaha)

Xe tay ga Grande được hãng Yamaha sản xuất dành riêng cho phái nữ, sở hữu kiểu dáng thanh lịch, mang nét châu Âu sang trọng. Đặc biệt, xe còn có khối động cơ mạnh mẽ, cho khả năng vận hành bền bỉ và còn lọt vào top đầu những mẫu xe tay ga tiết kiệm xăng nhất tại Việt Nam, với mức tiêu thụ chỉ 1.66 lít/100km.

Tại các đại lý, giá xe máy Grande trong tháng 9 này không có sự biến động mới nào. Giá bán thực tế vẫn thấp hơn khoảng 1.091.000 - 5.547.000 đồng/xe so với giá niêm yết của hãng, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Grande bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Grande mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Grand mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Grande Blue Core Hybrid đặc biệt Trắng xám 49.091.000 48.000.000 -1.091.000 Đỏ xám 49.091.000 48.000.000 -1.091.000 Xanh xám 49.091.000 48.000.000 -1.091.000 Grande Blue Core Hybrid giới hạn Bạc trắng 49.582.000 47.200.000 -2.382.000 Đen 49.582.000 47.200.000 -2.382.000 Xám đen 49.582.000 47.200.000 -2.382.000 Grande tiêu chuẩn Đỏ đen 46.047.000 40.500.000 -5.547.000 Trắng đen 46.047.000 40.500.000 -5.547.000 Đen 46.047.000 40.500.000 -5.547.000 Grande tiêu chuẩn màu mới 2024 Đỏ đen 46.146.000 44.200.000 -1.946.000 Trắng đen 46.146.000 44.200.000 -1.946.000 Grande tiêu chuẩn màu mới 2025 Đỏ đen 46.244.000 45.000.000 -1.244.000 Đen 46.244.000 45.000.000 -1.244.000 Grande đặc biệt Đỏ đen 50.564.000 47.000.000 -3.564.000 Trắng đen 50.564.000 47.000.000 -3.564.000 Đen 50.564.000 47.000.000 -3.564.000 Xanh đen 50.564.000 47.000.000 -3.564.000 Grande đặc biệt màu mới 2024 Đỏ đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000 Trắng đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000 Đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000 Xanh nhạt đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000 Xanh đậm đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000 Grande đặc biệt màu mới 2025 Đỏ đen 50.859.000 49.500.000 -1.359.000 Trắng đen 50.859.000 49.500.000 -1.359.000 Đen 50.859.000 49.500.000 -1.359.000 Xanh đen 50.859.000 49.500.000 -1.359.000 Grande giới hạn Hồng ánh đồng 51.251.000 47.200.000 -4.051.000 Bạc đen 51.251.000 47.200.000 -4.051.000 Xám đen 51.251.000 47.200.000 -4.051.000 Xanh đen 51.251.000 47.200.000 -4.051.000 Grande giới hạn màu mới 2024 Hồng đen 51.546.000 49.500.000 -2.046.000 Đen 51.546.000 49.500.000 -2.046.000 Đen hồng 51.546.000 49.500.000 -2.046.000 Xám đen 51.546.000 49.500.000 -2.046.000 Grande giới hạn màu mới 2025 Xanh đen 51.644.000 50.000.000 -1.644.000 Hồng đen 51.644.000 50.000.000 -1.644.000 Xám đen 51.644.000 50.000.000 -1.644.000 Đen hồng 51.644.000 50.000.000 -1.644.000 Xanh đen 51.644.000 50.000.000 -1.644.000

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm, phí ra biển số xe và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm của từng đại lý Yamaha và khu vực bán xe.