  • Zalo

Bảng giá xe máy Air Blade mới nhất tháng 9/2025

Cần biếtChủ Nhật, 07/09/2025 08:30:00 +07:00Google News

Bảng giá xe máy Air Blade mới nhất tháng 9/2025 tại các đại lý trên cả nước được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Trong tháng 9/2025, xe tay ga Air Blade của hãng Honda tiếp tục bán ra thị trường với 2 mẫu xe: Air Blade 160 và Air Blade 125, đi kèm theo đó có nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe Honda Air Blade trong tháng 9 này không có sự biến động mới nào so với tháng 8/2025, cụ thể:

- Mẫu xe Air Blade 125: Bản tiêu chuẩn đang bán ở mức 42.012.000 đồng, bản cao cấp đang bán ở mức 42.502.909 đồng, bản đặc biệt đang bán ở mức 43.190.182 đồng và bản thể thao đang bán ở mức 43.681.091 đồng.

- Mẫu xe Air Blade 160: Bản tiêu chuẩn vẫn đang bán với mức giá 56.690.000 đồng, bản cao cấp vẫn đang bán với mức giá 57.190.000 đồng, bản đặc biệt vẫn đang bán với mức giá 57.890.000 đồng và bản thể thao vẫn đang bán với mức giá 58.390.000 đồng.

Honda Air Blade 125 phiên bản cao cấp. (Ảnh: Honda)

Honda Air Blade 125 phiên bản cao cấp. (Ảnh: Honda)

Air Blade là mẫu xe ga “quốc dân” của Honda, được nhiều khách hàng yêu thích nhờ diện mạo cá tính, trẻ trung phù hợp cho cả nam lẫn nữ cũng như sở hữu động cơ eSP+ 4 van mạnh mẽ, bền bỉ. Hơn thế nữa, xe còn có khả năng tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả, mang đến những trải nghiệm lái xe thú vị và tuyệt vời nhất cho người dùng.

Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe máy Air Blade trong tháng 9/2025 không có sự biến động mới nào. Giá thực tế hiện cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 6.610.000 - 8.910.000 đồng/xe, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Air Blade 160 bản thể thao.

Bảng giá xe máy Air Blade mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe máy Air Blade mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng)
Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
Air Blade 125 bản tiêu chuẩnĐen bạc42.012.00049.000.0006.988.000
Đỏ đen bạc42.012.00049.000.0006.988.000
Air Blade 125 bản cao cấpBạc đỏ đen42.502.90949.500.0006.997.091
Bạc xanh đen42.502.90949.500.0006.997.091
Air Blade 125 bản đặc biệtĐen vàng43.190.18250.000.0006.809.818
Air Blade 125 bản thể thaoXám đỏ đen43.681.09151.000.0007.318.909
Air Blade 160 bản tiêu chuẩnĐen bạc56.690.00063.300.0006.610.000
Air Blade 160 bản cao cấpBạc xanh đen57.190.00064.300.0007.110.000
Air Blade 160 bản đặc biệtXanh đen vàng57.890.00066.300.0006.890.000
Air Blade 160 bản thể thaoXám đỏ đen58.390.00067.300.0008.910.000

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí ra biển số, phí trước bạ và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy theo thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán xe.

Đọc thêm
Văn Hải(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn