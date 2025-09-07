Trong tháng 9/2025, xe tay ga Air Blade của hãng Honda tiếp tục bán ra thị trường với 2 mẫu xe: Air Blade 160 và Air Blade 125, đi kèm theo đó có nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe Honda Air Blade trong tháng 9 này không có sự biến động mới nào so với tháng 8/2025, cụ thể:

- Mẫu xe Air Blade 125: Bản tiêu chuẩn đang bán ở mức 42.012.000 đồng, bản cao cấp đang bán ở mức 42.502.909 đồng, bản đặc biệt đang bán ở mức 43.190.182 đồng và bản thể thao đang bán ở mức 43.681.091 đồng.

- Mẫu xe Air Blade 160: Bản tiêu chuẩn vẫn đang bán với mức giá 56.690.000 đồng, bản cao cấp vẫn đang bán với mức giá 57.190.000 đồng, bản đặc biệt vẫn đang bán với mức giá 57.890.000 đồng và bản thể thao vẫn đang bán với mức giá 58.390.000 đồng.

Honda Air Blade 125 phiên bản cao cấp. (Ảnh: Honda)

Air Blade là mẫu xe ga “quốc dân” của Honda, được nhiều khách hàng yêu thích nhờ diện mạo cá tính, trẻ trung phù hợp cho cả nam lẫn nữ cũng như sở hữu động cơ eSP+ 4 van mạnh mẽ, bền bỉ. Hơn thế nữa, xe còn có khả năng tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả, mang đến những trải nghiệm lái xe thú vị và tuyệt vời nhất cho người dùng.

Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe máy Air Blade trong tháng 9/2025 không có sự biến động mới nào. Giá thực tế hiện cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 6.610.000 - 8.910.000 đồng/xe, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Air Blade 160 bản thể thao.

Bảng giá xe máy Air Blade mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe máy Air Blade mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Air Blade 125 bản tiêu chuẩn Đen bạc 42.012.000 49.000.000 6.988.000 Đỏ đen bạc 42.012.000 49.000.000 6.988.000 Air Blade 125 bản cao cấp Bạc đỏ đen 42.502.909 49.500.000 6.997.091 Bạc xanh đen 42.502.909 49.500.000 6.997.091 Air Blade 125 bản đặc biệt Đen vàng 43.190.182 50.000.000 6.809.818 Air Blade 125 bản thể thao Xám đỏ đen 43.681.091 51.000.000 7.318.909 Air Blade 160 bản tiêu chuẩn Đen bạc 56.690.000 63.300.000 6.610.000 Air Blade 160 bản cao cấp Bạc xanh đen 57.190.000 64.300.000 7.110.000 Air Blade 160 bản đặc biệt Xanh đen vàng 57.890.000 66.300.000 6.890.000 Air Blade 160 bản thể thao Xám đỏ đen 58.390.000 67.300.000 8.910.000

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí ra biển số, phí trước bạ và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy theo thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán xe.