Giá niêm yết của các dòng xe côn tay hãng Suzuki trong tháng 9/2025 vẫn duy trì trong khoảng từ 53.490.000 - 132.900.000 đồng, cụ thể:

- Mẫu xe Satria F150 với một phiên bản đang có giá bán 53.490.000 đồng.

- Mẫu xe V-Strom 250SX với một phiên bản vẫn đang bán với mức giá 132.900.000 đồng.

Suzuki V-Strom 250SX. (Ảnh: Suzuki)

Tại các đại lý, giá xe máy Suzuki trong tháng 9 này tiếp tục ổn định. So với giá niêm yết của hãng, giá thực tế hiện thấp hơn khoảng 590.000 - 900.000 đồng/xe, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Suzuki Satria F150 bản đặc biệt.

Bảng giá xe máy Suzuki mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Suzuki)

Bảng giá xe máy Suzuki mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Satria F150 Phiên bản đặc biệt 53.490.000 52.900.000 -590.000 V-Strom 250SX Phiên bản tiêu chuẩn 132.900.000 132.000.000 -900.000

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa gồm phí trước bạ, phí bảo hiểm và phí ra biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Suzuki và khu vực bán xe.