Bảng giá xe máy Medley mới nhất tháng 9/2025

Trong tháng 9, xe tay ga Medley tiếp tục bán ra thị trường với 2 phiên bản gồm: Medley 125 S và Medley 150 S, đi cùng 3 tùy chọn màu sắc khác nhau: Đen, xanh và trắng.

Theo ghi nhận, giá niêm yết của Piaggio Medley trong tháng 9 vẫn duy trì mức cũ của tháng 8, cụ thể: Medley 125 S đang được bán ở mức giá 80 triệu đồng và Medley 150 S được bán với mức giá 96,8 triệu đồng.

Piaggio Medley 150 S. (Ảnh: Piaggio)

Medley là mẫu xe ga cao cấp của hãng Piaggio, sở hữu ngoại hình năng động, trẻ trung và có tính tiện lợi cao giúp di chuyển dễ dàng trên mọi địa hình. Hơn nữa, xe Piaggio Medley còn được nhiều người dùng yêu thích nhờ có khối động cơ mạnh mẽ, vận hành ổn định và khả năng tiết kiệm xăng tối ưu.

Tại các đại lý, giá xe Medley trong tháng 9 không có sự biến động mới nào. Giá bán thực tế với giá niêm yết đang không có sự chênh lệch và giá bán cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản 150 S.

Bảng giá xe Medley mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Piaggio)

Bảng giá xe Medley mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Medley 125 S Trắng 80 80 0 Đen 80 80 0 Xanh 80 80 0 Medley 150 S Trắng 96,8 96,8 0 Đen 96,8 96,8 0 Xanh 96,8 96,8 0

Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí trước bạ, phí ra biển số và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe có thể sẽ thay đổi tùy theo thời điểm của các đại lý Piaggio và khu vực bán xe.