Bảng giá xe máy Yamaha Jupiter mới nhất tháng 9/2025

(VTC News) - Bảng giá xe Yamaha Jupiter mới nhất tháng 9/2025 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Xe Jupiter trong tháng 9 tiếp tục được hãng Yamaha bán ra thị trường với duy nhất mẫu xe Finn, đi kèm nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 8, giá niêm yết của xe Yamaha Jupiter trong tháng 9 vẫn được duy trì ở mức cũ, cụ thể như sau: Phiên bản tiêu chuẩn đang bán với giá 27.687.000 đồng và phiên bản cao cấp đang bán với giá 28.178.000 đồng.

- Phiên bản tiêu chuẩn màu mới cũng đang được bán với giá 27.884.000 đồng và phiên bản cao cấp màu mới cũng đang được bán với giá 28.375.000 đồng.

- Tương tư, phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2025 vẫn bán với giá 28.277.000 đồng và phiên bản cao cấp màu mới 2025 bán với giá 28.768.000 đồng.

Yamaha Jupiter Finn phiên bản cao cấp. (Ảnh: Yamaha)

Xe số Jupiter của hãng Yamaha được đông đảo người dùng yêu thích nhờ ngoại hình thon gọn, trẻ trung với nhiều màu sắc tươi mới. Ngoài ra, Yamaha Jupiter còn nổi bật với động cơ mạnh mẽ, dễ dàng sửa chữa và có khả năng tiết kiệm xăng hiệu quả, giúp người dùng tiết kiệm được chi phí trong suốt hành trình lái xe.

Tại các đại lý, giá xe máy Jupiter trong tháng 9 vẫn ổn định. Giá thực tế đang cao hơn khoảng 313.000 - 3.232.000 đồng/xe so với giá đề xuất của hãng, mức chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản tiêu chuẩn màu mới 2025.

Bảng giá xe máy Jupiter mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe máy Jupiter mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng)
Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
Jupiter Finn tiêu chuẩnXanh xám27.687.00028.000.000313.000
Đỏ đen27.687.00028.000.000313.000
Đen xám27.687.00028.000.000313.000
Jupiter Finn cao cấpBạc28.178.00028.500.000322.000
Xanh 28.178.00028.500.000322.000
Xám28.178.00028.500.000322.000
Vàng28.178.00028.500.000322.000
Jupiter Finn tiêu chuẩn mớiXanh xám27.884.00031.000.0003.116.000
Đỏ 27.884.00031.000.0003.116.000
Đen xám27.884.00031.000.0003.116.000
Jupiter Finn tiêu chuẩn mới 2025Xanh xám28.277.00031.200.0002.923.000
Đen xám28.277.00031.200.0002.923.000
Trắng xám28.277.00031.200.0002.923.000
Jupiter Finn cao cấp màu mớiXám trắng28.375.00031.500.0003.125.000
Trắng28.375.00031.500.0003.125.000
Xanh28.375.00031.500.0003.125.000
Xám28.375.00031.500.0003.125.000
Jupiter Finn cao cấp mới 2025Đen28.768.00032.000.0003.232.000
Xám đen28.768.00032.000.0003.232.000
Đỏ đen28.768.00032.000.0003.232.000
Xanh đen28.768.00032.000.0003.232.000

Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa gồm phí bảo hiểm, phí thuế trước bạ và phí ra biển số. Đặc biệt, giá xe cũng có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

