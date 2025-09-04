Bảng giá xe Janus mới nhất tháng 9/2025

Trong tháng 9/2025, xe tay ga Janus của Yamaha vẫn bán ra thị trường với 6 phiên bản: Tiêu chuẩn, tiêu chuẩn hoàn toàn mới, giới hạn, đặc biệt, đặc biệt hoàn toàn mới và giới hạn hoàn toàn mới.

Giá niêm yết xe Yamaha Janus trong tháng 9 không có sự thay đổi nào so với tháng 8, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang bán với mức giá 28.669.000 đồng, phiên bản đặc biệt giá 32.400.000 đồng và phiên bản giới hạn đang bán với mức giá 32.891.000 đồng.

Phiên bản tiêu chuẩn hoàn toàn mới vẫn đang bán với mức giá 29.151.000 đồng, phiên bản đặc biệt hoàn toàn mới vẫn bán với mức giá 33.176.000 đồng và phiên bản giới hạn hoàn toàn mới có mức giá 33.382.000 đồng.

Yamaha Janus phiên bản giới hạn hoàn toàn mới. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha Janus là mẫu xe tay ga quốc dân được đông đảo người dùng Việt ưa chuộng và lựa chọn, nhất là phụ nữ. Xe nổi bật với phong cách thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung với nhiều màu sắc tươi mới cũng như có khối động cơ Blue Core mạnh mẽ, cho khả năng vận hành êm ái. Hơn nữa, xe Janus còn được lọt vào top những dòng xe ga tiết kiệm xăng nhất tại thị trường Việt Nam.

Tại các đại lý, giá xe máy Janus trong tháng 9 tiếp tục ổn định. Giá thực tế hiện thấp hơn giá niêm yết của hãng khoảng 382.000 - 2.600.000 đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Janus bản đặc biệt.

Bảng giá xe máy Yamaha Janus mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Yamaha Janus mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Trắng xám 28.669.000 26.300.000 -1.569.000 Đỏ đen 28.669.000 26.300.000 -1.569.000 Đen 28.669.000 26.300.000 -1.569.000 Phiên bản đặc biệt Xanh đen 32.400.000 29.800.000 -2.600.000 Đỏ đen 32.400.000 29.800.000 -2.600.000 Đen 32.400.000 29.800.000 -2.600.000 Trắng xám 32.400.000 29.800.000 -2.600.000 Phiên bản giới hạn Xanh đen 32.891.000 30.400.000 -2.491.000 Xám đen 32.891.000 30.400.000 -2.491.000 Đen hồng 32.891.000 30.400.000 -2.491.000 Trắng hồng 32.891.000 30.400.000 -2.491.000 Phiên bản tiêu chuẩn mới Đen bóng 29.151.000 28.600.000 -551.000 Đỏ bóng 29.151.000 28.600.000 -551.000 Trắng đen bóng 29.151.000 28.600.000 -551.000 Phiên bản đặc biệt mới Đỏ bóng 33.176.000 32.500.000 -676.000 Đen xám nhám 33.176.000 32.500.000 -676.000 Xanh nhám 33.176.000 32.500.000 -676.000 Trắng bạc bóng 33.176.000 32.500.000 -676.000 Phiên bản giới hạn mới Xanh xám nhám 33.382.000 33.000.000 -382.000 Đen vàng nhám 33.382.000 33.000.000 -382.000 Xám nhám 33.382.000 33.000.000 -382.000 Bạc nhám 33.382.000 33.000.000 -382.000

Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm, phí ra biển số và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy theo thời điểm, đại lý và khu vực bán.