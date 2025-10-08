Trong tháng 10/2025, xe tay ga NVX của Yamaha tiếp tục bán ra thị trường với 4 phiên bản: 155 GP, 155 tiêu chuẩn, 155 VVA ABS màu mới và 155 thể thao SP. Đi kèm với 10 tùy chọn màu sắc: Xanh, trắng đỏ, xanh đen, đỏ xám, bạc vàng, đen xám, xám xanh, đen, bạc xanh đen và xám đen.

Theo ghi nhận, giá niêm yết của xe Yamaha NVX trong tháng 10 này vẫn giữ nguyên ở mức cũ của tháng 9/2025, cụ thể: NVX 155 VVA ABS màu mới đang có giá bán 55,3 triệu đồng, NVX 155 tiêu chuẩn đang có giá bán 56,5 triệu đồng, NVX 155 GP đang có giá bán 69 triệu đồng và NVX 155 thể thao SP đang có giá bán 68 triệu đồng.

Yamaha NVX 155 phiên bản thể thao SP 2025. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha NVX là dòng xe tay ga thể thao cao cấp, hướng đến đối tượng khách hàng nam giới yêu thích phong cách mạnh mẽ, cá tính. Xe sở hữu thiết kế góc cạnh, đậm chất thể thao cùng khối động cơ Blue Core 155cc mạnh mẽ, tích hợp công nghệ VVA, cho khả năng tăng tốc vượt trội và vận hành ổn định ở mọi dải tốc độ.

Ngoài ra, NVX còn gây ấn tượng với loạt công nghệ hiện đại như hệ thống khóa thông minh Smart Key, chống bó cứng phanh ABS, màn hình LCD kỹ thuật số và hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Start & Stop System). Đây là lựa chọn hoàn hảo cho người trẻ đam mê tốc độ, yêu thích sự năng động và tiện nghi trên mọi hành trình.

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy NVX trong tháng 10/2025 không có sự biến động mới nào. So với giá đề xuất của hãng, giá thực tế đang chênh lệch khoảng 0,5 - 4,8 triệu đồng, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe NVX155 VVA ABS màu mới.

Bảng giá xe máy NVX mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe NVX mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch NVX155 VVA ABS màu mới Xanh 55,3 50,5 -4.8 Đen xám 55,3 50,5 -4.8 Xám xanh 55,3 50,5 -4.8 Đỏ xám 55,3 50,5 -4.8 NVX155 bản tiêu chuẩn 2025 Bạc vàng 56,5 57 0,5 Đen 56,5 57 0,5 Trắng đỏ 56,5 57 0,5 NVX155 bản GP 2025 Xanh đen 69 69 0 NVX155 bản thể thao SP 2025 Bạc xanh đen 68 68 0 Xám đen 68 68 0

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí trước bạ, phí bảo hiểm và phí biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm của mỗi đại lý Yamaha và khu vực bán xe.