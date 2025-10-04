Bảng giá xe máy Yamaha Jupiter mới nhất tháng 10/2025

Theo ghi nhận, xe số Jupiter trong tháng 10/2025 vẫn bán ra thị trường với duy nhất mẫu xe Finn, đi cùng với các phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe Yamaha Jupiter trong tháng 10 này không có sự điều chỉnh nào, cụ thể như sau: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán với giá 27.687.000 đồng và phiên bản cao cấp đang được bán với giá 28.178.000 đồng.

- Phiên bản tiêu chuẩn màu mới tiếp tục bán với giá 27.884.000 đồng và phiên bản cao cấp màu mới tiếp tục bán với giá 28.375.000 đồng.

- Tương tư, phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2025 cũng đang bán với giá 28.277.000 đồng và phiên bản cao cấp màu mới 2025 cũng đang bán với giá 28.768.000 đồng.

Yamaha Jupiter Finn phiên bản cao cấp mới 2025. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha Jupiter gây ấn tượng với thiết kế đơn giản, gọn gàng và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Trang bị động cơ 115cc mạnh mẽ, xe vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển cả trong đô thị lẫn những chuyến đi xa. Đặc biệt là độ bền cao, ít hỏng vặt và chi phí bảo dưỡng thấp, giúp Jupiter tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu trong phân khúc xe số phổ thông tại Việt Nam.

Sau khi khảo sát, giá xe máy Jupiter trong tháng 10/2025 không có sự biến động nào. Giá bán thực tế đang cao hơn giá đề xuất của hãng khoảng 313.000 - 3.232.000 đồng, với giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản tiêu chuẩn màu mới 2025.

Bảng giá xe máy Jupiter mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe máy Jupiter mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Jupiter Finn tiêu chuẩn Xanh xám 27.687.000 28.000.000 313.000 Đỏ đen 27.687.000 28.000.000 313.000 Đen xám 27.687.000 28.000.000 313.000 Jupiter Finn cao cấp Bạc 28.178.000 28.500.000 322.000 Xanh 28.178.000 28.500.000 322.000 Xám 28.178.000 28.500.000 322.000 Vàng 28.178.000 28.500.000 322.000 Jupiter Finn tiêu chuẩn mới Xanh xám 27.884.000 31.000.000 3.116.000 Đỏ 27.884.000 31.000.000 3.116.000 Đen xám 27.884.000 31.000.000 3.116.000 Jupiter Finn tiêu chuẩn mới 2025 Xanh xám 28.277.000 31.200.000 2.923.000 Đen xám 28.277.000 31.200.000 2.923.000 Trắng xám 28.277.000 31.200.000 2.923.000 Jupiter Finn cao cấp màu mới Xám trắng 28.375.000 31.500.000 3.125.000 Trắng 28.375.000 31.500.000 3.125.000 Xanh 28.375.000 31.500.000 3.125.000 Xám 28.375.000 31.500.000 3.125.000 Jupiter Finn cao cấp mới 2025 Đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000 Xám đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000 Đỏ đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000 Xanh đen 28.768.000 32.000.000 3.232.000

Lưu ý: Giá xe máy mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm, phí thuế trước bạ và phí ra biển số. Đặc biệt, giá xe có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm của mỗi đại lý Yamaha và khu vực bán xe.