Theo ghi nhận, xe tay ga SH Mode trong tháng 10 này tiếp tục được Honda bán ra thị trường với 4 phiên bản gồm: Tiêu chuẩn, thể thao, cao cấp, đặc biệt. Đi kèm theo đó sẽ có 8 tùy chọn màu sắc: Đỏ, trắng, đen, xanh, đỏ đen, xám đen, xanh đen và bạc đen.

So với tháng 9, giá niêm yết của xe Honda SH Mode trong tháng 10/2025 vẫn được giữ nguyên ở mức cũ, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang có mức giá bán 57.132.000 đồng, phiên bản cao cấp đang có mức giá bán 62.139.273 đồng, phiên bản đặc biệt đang có mức giá bán 63.317.455 đồng và phiên bản thể thao đang có mức giá bán 63.808.363 đồng.

Honda SH Mode phiên bản tiêu chuẩn. (Ảnh: Honda)

SH Mode là mẫu xe ga cao cấp được hãng Honda sản xuất hướng đến người dùng nữ giới. Xe có kiểu dáng nhỏ gọn đặc trưng của hình chữ S với những đường nét mềm mại, bo tròn, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, quyến rũ cũng như được trang bị khối động cơ thế hệ mới eSP+ 4 van mạnh mẽ.

Không dừng lại ở đó, xe Honda SH Mode còn được trang bị các tính năng, công nghệ hiện đại như hệ thống phun xăng điện tử, hệ thống kiểm soát hơi xăng EVAPO, tích hợp khóa thông minh, cốp xe rộng rãi…

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy SH Mode trong tháng 10 này không có sự biến động mới nào. Giá thực tế cao hơn giá đề xuất khoảng 7.168.000 - 8.591.637 đồng, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản thể thao.

Bảng giá xe máy SH Mode mới nhất tháng 10/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe SH Mode mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) Đỏ 57.132.000 64.300.000 7.168.000 Xanh 57.132.000 64.300.000 7.168.000 Trắng 57.132.000 64.300.000 7.168.000 Phiên bản cao cấp (ABS) Xanh đen 62.139.273 69.400.000 7.260.727 Đỏ đen 62.139.273 69.400.000 7.260.727 Phiên bản đặc biệt (ABS) Bạc đen 63.317.455 71.900.000 8.582.545 Đen 63.317.455 71.900.000 8.582.545 Phiên bản thể thao (ABS) Xám đen 63.808.363 72.400.000 8.591.637

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí trước bạ, phí bảo hiểm và phí biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy vào thời điểm của các đại lý Honda và khu vực bán xe.