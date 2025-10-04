  • Zalo

Bảng giá xe máy Honda Wave Alpha mới nhất tháng 10/2025

Cần biếtThứ Bảy, 04/10/2025 05:52:00 +07:00Google News

(VTC News) - Bảng giá xe máy Honda Wave Alpha mới nhất tháng 10/2025 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết nhất ở bài viết dưới đây.

Xe số Wave Alpha của Honda trong tháng 10/2025 tiếp tục bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và cổ điển. Đi cùng các phiên bản có 6 tùy chọn màu sắc khác nhau: Đỏ, đen nhám, xám, xanh, trắng và xám trắng.

So với tháng 9, giá niêm yết của xe Honda Wave Alpha trong tháng 10 này vẫn được hãng giữ nguyên, cụ thể như sau: Phiên bản tiêu chuẩn vẫn bán với giá 17.859.273 đồng, phiên bản đặc biệt vẫn bán với giá 18.742.909 đồng và phiên bản cổ điển vẫn bán với giá 18.939.273 đồng.

Honda Wave Alpha phiên bản tiêu chuẩn. (Ảnh: Honda)

Honda Wave Alpha phiên bản tiêu chuẩn. (Ảnh: Honda)

Honda Wave Alpha là dòng xe số giá rẻ được ưa chuộng rộng rãi tại thị trường Việt Nam nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và độ bền cao. Thiết kế thon gọn, trẻ trung giúp xe dễ dàng phù hợp với nhiều đối tượng người dùng từ học sinh, sinh viên đến người đi làm. Bên cạnh đó, động cơ 110cc bền bỉ, ít hỏng vặt cùng chi phí bảo dưỡng thấp cũng là điểm cộng lớn giúp Wave Alpha duy trì vị thế hàng đầu trong phân khúc xe số phổ thông.

Sau khi khảo sát, giá xe máy Wave Alpha tại các đại lý trong tháng 10/2025 vẫn bình ổn. Giá thực tế đang cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 5.257.091 - 5.640.727 đồng/xe, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Wave Alpha bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Honda Wave Alpha mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe máy Wave Alpha mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng)
Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
Wave Alpha bản tiêu chuẩnĐỏ17.859.27323.500.0005.640.727
Xanh17.859.27323.500.0005.640.727
Trắng17.859.27323.500.0005.640.727
Wave Alpha bản đặc biệtĐen nhám18.742.90924.000.0005.257.091
Wave Alpha bản cổ điểnXám18.939.27324.400.0005.460.727
Xám trắng18.939.27324.400.0005.460.727
Xanh18.939.27324.400.0005.460.727

Lưu ý: Giá xe máy mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí biển số xe, phí trước bạ và phí bảo hiểm dân sự. Đặc biệt, giá xe có thể sẽ thay đổi tùy vào thời điểm của mỗi đại lý Honda và khu vực bán xe.

Đọc thêm
Văn Hải(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn