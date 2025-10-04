Xe số Wave Alpha của Honda trong tháng 10/2025 tiếp tục bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và cổ điển. Đi cùng các phiên bản có 6 tùy chọn màu sắc khác nhau: Đỏ, đen nhám, xám, xanh, trắng và xám trắng.

So với tháng 9, giá niêm yết của xe Honda Wave Alpha trong tháng 10 này vẫn được hãng giữ nguyên, cụ thể như sau: Phiên bản tiêu chuẩn vẫn bán với giá 17.859.273 đồng, phiên bản đặc biệt vẫn bán với giá 18.742.909 đồng và phiên bản cổ điển vẫn bán với giá 18.939.273 đồng.

Honda Wave Alpha phiên bản tiêu chuẩn. (Ảnh: Honda)

Honda Wave Alpha là dòng xe số giá rẻ được ưa chuộng rộng rãi tại thị trường Việt Nam nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và độ bền cao. Thiết kế thon gọn, trẻ trung giúp xe dễ dàng phù hợp với nhiều đối tượng người dùng từ học sinh, sinh viên đến người đi làm. Bên cạnh đó, động cơ 110cc bền bỉ, ít hỏng vặt cùng chi phí bảo dưỡng thấp cũng là điểm cộng lớn giúp Wave Alpha duy trì vị thế hàng đầu trong phân khúc xe số phổ thông.

Sau khi khảo sát, giá xe máy Wave Alpha tại các đại lý trong tháng 10/2025 vẫn bình ổn. Giá thực tế đang cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 5.257.091 - 5.640.727 đồng/xe, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Wave Alpha bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Honda Wave Alpha mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe máy Wave Alpha mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Wave Alpha bản tiêu chuẩn Đỏ 17.859.273 23.500.000 5.640.727 Xanh 17.859.273 23.500.000 5.640.727 Trắng 17.859.273 23.500.000 5.640.727 Wave Alpha bản đặc biệt Đen nhám 18.742.909 24.000.000 5.257.091 Wave Alpha bản cổ điển Xám 18.939.273 24.400.000 5.460.727 Xám trắng 18.939.273 24.400.000 5.460.727 Xanh 18.939.273 24.400.000 5.460.727

Lưu ý: Giá xe máy mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí biển số xe, phí trước bạ và phí bảo hiểm dân sự. Đặc biệt, giá xe có thể sẽ thay đổi tùy vào thời điểm của mỗi đại lý Honda và khu vực bán xe.