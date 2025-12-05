Theo ghi nhận, xe số Sirius trong tháng 12 này tiếp tục bán ra thị trường với 9 phiên bản: RC vành đúc màu mới, phanh đĩa, phanh đĩa màu mới 2025, phanh cơ màu mới, phanh cơ, phanh đĩa màu mới, vành đúc, phanh cơ màu mới 2025 và RC vành đúc màu mới 2025.

Giá niêm yết xe Yamaha Sirius trong tháng 12/2025 vẫn được hãng Yamaha duy trì ở mức cũ của tháng 11, cụ thể như sau: Sirius phanh cơ có giá 18.949.000 đồng, Sirius phanh đĩa có giá 20.913.000 đồng và Sirius vành đúc có giá bán 21.895.000 đồng.

- Sirius phanh cơ màu mới đang có giá 19.048.000 đồng, Sirius phanh đĩa màu mới đang có giá 21.011.000 đồng và Sirius RC vành đúc màu mới đang có giá 21.993.000 đồng.

- Tương tự, Sirius phanh cơ màu mới 2025 vẫn đang có giá 19.146.000 đồng, Sirius phanh đĩa màu mới 2025 vẫn đang có giá 21.306.000 đồng và Sirius RC vành đúc màu mới 2025 vẫn đang có giá 22.190.000 đồng.

Yamaha Sirius phiên bản phanh đĩa màu mới 2025. (Ảnh: Yamaha)

Sirius từ lâu đã được người dùng ưa chuộng nhờ thiết kế gọn gàng, dễ điều khiển và động cơ bền bỉ. Sự kết hợp giữa khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thấp giúp Sirius luôn giữ được vị thế vững chắc trên thị trường xe máy phổ thông, đặc biệt trong nhóm khách hàng cần một phương tiện linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Không chỉ tập trung vào tính thực dụng, những phiên bản Sirius gần đây còn được Yamaha cải tiến ở ngoại hình với bộ tem trẻ trung, sắc nét cùng nhiều tùy chọn màu sắc hiện đại. Sự thay đổi này giúp xe trở nên hấp dẫn hơn với đối tượng khách hàng trẻ tuổi, đồng thời khẳng định chiến lược của Yamaha trong việc duy trì sức hút của Sirius trước sự cạnh tranh ngày càng lớn trong phân khúc xe số phổ thông.

Tại các đại lý, giá xe máy Sirius trong tháng 12 này không có sự biến động mới nào. Hiện giá thực tế cao hơn giá đề xuất của hãng khoảng 1.989.000 - 4.087.000 đồng, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản phanh đĩa.

Bảng giá xe máy Sirius mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Sirius mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản phanh cơ Đỏ đen 18.949.000 21.500.000 2.551.000 Xám đen 18.949.000 21.500.000 2.551.000 Đen 18.949.000 21.500.000 2.551.000 Phiên bản phanh đĩa Xám đen 20.913.000 25.000.000 4.087.000 Đỏ đen 20.913.000 25.000.000 4.087.000 Đen 20.913.000 25.000.000 4.087.000 Trắng xanh 20.913.000 25.000.000 4.087.000 Phiên bản vành đúc Xanh xám đen 21.895.000 25.500.000 3.605.000 Xám ánh xanh bạc đen 21.895.000 25.500.000 3.605.000 Xám vàng đen 21.895.000 25.500.000 3.605.000 Đen bạc 21.895.000 25.500.000 3.605.000 Phiên bản phanh cơ màu mới Đỏ đen 19.048.000 21.500.000 2.452.000 Trắng xanh 19.048.000 21.500.000 2.452.000 Xám đen 19.048.000 21.500.000 2.452.000 Đen xám ánh vàng 19.048.000 21.500.000 2.452.000 Phiên bản phanh đĩa màu mới Đỏ đen 21.011.000 23.000.000 1.989.000 Trắng xanh 21.011.000 23.000.000 1.989.000 Xám đen 21.011.000 23.000.000 1.989.000 Đen xám ánh vàng 21.011.000 23.000.000 1.989.000 Phiên bản RC vành đúc màu mới Đen 21.993.000 24.000.000 2.007.000 Xám xanh 21.993.000 24.000.000 2.007.000 Xanh đen 21.993.000 24.000.000 2.007.000 Đỏ đen 21.993.000 24.000.000 2.007.000 Phiên bản phanh cơ màu mới 2025 Đỏ đen 19.146.000 22.000.000 2.854.000 Trắng đen 19.146.000 22.000.000 2.854.000 Đen xám 19.146.000 22.000.000 2.854.000 Xanh đen 19.146.000 22.000.000 2.854.000 Phiên bản phanh đĩa màu mới 2025 Đỏ đen 21.306.000 24.500.000 3.194.000 Trắng đen 21.306.000 24.500.000 3.194.000 Xám đen 21.306.000 24.500.000 3.194.000 Xanh đen 21.306.000 24.500.000 3.194.000 Phiên bản RC vành đúc màu mới 2025 Đen 22.190.000 26.000.000 3.810.000 Xám đỏ 22.190.000 26.000.000 3.810.000 Xanh xám đen 22.190.000 26.000.000 3.810.000 Vàng xám đen 22.190.000 26.000.000 3.810.000

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm VAT, nhưng chưa gồm phí biển số, phí bảo hiểm dân sự và phí trước bạ. Ngoài ra, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của mỗi đại lý Yamaha và khu vực bán xe.