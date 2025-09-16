  • Zalo

Bảng giá xe máy Freego mới nhất tháng 9/2025

(VTC News) - Bảng giá xe máy Freego mới nhất tháng 9/2025 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Xe tay ga Freego của Yamaha trong tháng 9/2025 được hãng bán ra thị trường với 4 phiên bản: Freego S ABS bản đặc biệt màu mới, Freego S ABS bản đặc biệt, Freego bản tiêu chuẩn màu mới và Freego bản tiêu chuẩn với 9 tùy chọn màu sắc ứng các phiên bản như: Đen đỏ, trắng đen, đen, xanh đen, đen đỏ, đen vàng, đen bạc, xám vàng xám và xám đen đi kèm.

So với tháng trước, mức giá niêm yết của xe Yamaha Freego trong tháng 9 này vẫn duy trì ở mức cũ, cụ thể: Freego bản tiêu chuẩn đang được bán với giá 30.340.000 đồng, Freego bản tiêu chuẩn màu mới đang được bán với giá 30.663.000 đồng, Freego S ABS bản đặc biệt đang được bán với giá 34.265.500 đồng và Freego S ABS bản đặc biệt màu mới đang được bán với giá 34.560.000 đồng.

Yamaha Freego S ABS phiên bản đặc biệt màu mới. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha Freego là mẫu xe ga phổ thông được đông đảo khách hàng Việt yêu thích nhờ sở hữu phong cách thiết kế năng động, thể thao với nhiều đường nét sắc sảo. Hơn thế nữa, xe còn được hãng trang bị cho khối động cơ Blue Core 125cc mạnh mẽ, êm ái và có khả năng tiết kiệm xăng tối ưu, mang đến cho người dùng những hành trình lái xe đầy thú vị.

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy Freego trong tháng 9/2025 không có sự biến động mới nào. Giá thực tế vẫn đang thấp hơn giá đề xuất của hãng khoảng 265.000 - 1.140.000 đồng, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Freego bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Freego mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Freego mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng)
Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
Freego bản tiêu chuẩnĐỏ đen30.340.00029.200.000-1.140.000
Trắng đen30.340.00029.200.000-1.140.000
Đen30.340.00029.200.000-1.140.000
Freego bản tiêu chuẩn màu mớiĐỏ đen30.633.00030.000.000-633.000
Đen30.633.00030.000.000-633.000
Freego S ABS bản đặc biệt Đen đỏ34.265.50034.000.000-265.000
Đen34.265.50034.000.000-265.000
Xanh đen34.265.50034.000.000-265.000
Xám đen34.265.50034.000.000-265.000
Freego S ABS bản đặc biệt màu mớiĐen đỏ34.560.00034.200.000-360.000
Đen vàng34.560.00034.200.000-360.000
Đen bạc34.560.00034.200.000-360.000
Xám vàng xám34.560.00034.200.000-360.000

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí ra biển số xe, phí bảo hiểm và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy theo thời điểm của những đại lý Yamaha và khu vực bán xe.

