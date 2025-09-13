  • Zalo

Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 9/2025

Thị trườngThứ Bảy, 13/09/2025 18:34:00 +07:00Google News

(VTC News) - Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 9/2025 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Theo ghi nhận, xe côn tay Exciter trong tháng 9 này tiếp tục bán ra thị trường 2 mẫu xe: Exciter 150 và Exciter 155 VVA, đi kèm với nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe Yamaha Exciter trong tháng 9/2025 vẫn giữ nguyên mức cũ của tháng 8, cụ thể: Mẫu xe Exciter 150 vẫn bán ở mức 45,8 triệu đồng và mẫu xe Exciter 155 VVA hiện đang dao động trong khoảng từ 48 - 55,2 triệu đồng.

Yamaha Exciter 155 VVA phiên bản cao cấp màu mới. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha Exciter 155 VVA phiên bản cao cấp màu mới. (Ảnh: Yamaha)

Exciter là một trong những mẫu xe côn tay có doanh số ấn tượng nhất của Yamaha. Không chỉ ghi điểm với người dùng nhờ lối thiết kế năng động, thể thao với nhiều đường nét sắc sảo mà còn có động cơ mạnh mẽ, chạy tốt trên mọi địa hình. Do đó, xe Exciter được đông đảo khách hàng Việt yêu thích và lựa chọn.

Tại các đại lý, giá xe máy Exciter trong tháng 9 này không có sự biến động mới nào. Mức giá bán thực tế với mức giá đề xuất của hãng hiện không có sự chênh lệch.

Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Exciter mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: triệu đồng)
Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
155 VVA tiêu chuẩn Đen xám48480
Đỏ xám48480
Vàng xám48480
155 VVA tiêu chuẩn màu mớiĐen xám48,248,20
Đỏ đen xám48,248,20
Vàng đen xám48,248,20
155 VVA cao cấp Đen nâu51510
Đỏ51510
Xanh51510
155 VVA cao cấp màu mớiĐỏ đen xám51,251,20
Đen nâu51,251,20
Xanh xám vàng đen51,251,20
155 VVA cao cấp ABS mới Đen54540
Xanh54540
Xám xanh54540
Trắng đen54540
155 VVA giới hạn ABS GPXanh GP55550
155 VVA giới hạn ABS GP màu mớiXanh đen55,255,20
155 VVA giới hạn ABS Monster màu mớiĐen xanh55,255,20
155 VVA giới hạn ABS màu mớiBạc xanh54,254,20
Cam đen54,254,20
Trắng đen54,254,20
Đen54,254,20
150 giới hạn màu mớiTrắng đen45,845,80
Xám đen45,845,80
Xám ánh xanh đen45,845,80
Xanh đen45,845,80

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm, phí trước bạ và phí ra biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Yamaha và khu vực bán xe.

Đọc thêm
Văn Hải(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn