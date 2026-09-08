(VTC News) -

Honda SH125i là dòng xe tay ga cao cấp nổi bật, sở hữu thiết kế sang trọng và khả năng vận hành bền bỉ. Tại thị trường Việt Nam, Honda SH125i được xem như “ông vua” trong phân khúc xe tay ga cao cấp.

Honda SH125i 2026 là mẫu xe đầu tiên được trang bị màn hình TFT hiện đại của Honda Việt Nam. Màn hình TFT với chất lượng hình ảnh vượt trội, có thể hiển thị nhiều thông số với màu sắc phong phú và chân thực, nâng cao trải nghiệm lái.

Honda SH125i 2026 giới thiệu bảng màu mới với ba tùy chọn: Xanh cá tính, xám thể thao và trắng thanh lịch. Kích thước xe được giữ nguyên với chiều dài x rộng x cao lần lượt 2.090 x 739 x 1.156 mm, trục cơ sở 1.353 mm. Chiều cao yên đạt 799 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 146 mm. Dung tích bình xăng 7 lít.

Honda SH125i phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Honda Việt Nam)

Cụm đèn LED được thiết kế đồng bộ với phong cách tối giản, kết hợp với mặt nạ trước liền mạch và chi tiết mạ chrome sáng bóng hình chữ V, lấy cảm hứng từ các dòng xe hơi và xe thể thao cao cấp. Điểm nhấn ở đuôi xe là cụm đèn hậu LED 2 tầng sắc nét, kết hợp tay dắt sau to bản.

Sức mạnh của Honda SH125i 2026 đến từ động cơ eSP+ 4 van giúp tăng hiệu suất hoạt động, khả năng vận hành mạnh mẽ vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Honda SH125i sở hữu thiết kế sang trọng, thời thượng. (Ảnh: Honda Việt Nam)

Bên cạnh đó, hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên 2 bánh ở các phiên bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp giúp đảm bảo an toàn khi phanh gấp.

Hệ thống khóa thông minh giúp xác định vị trí xe và báo động chống trộm cũng là điểm cộng lớn của xe. Ngoài ra, Honda SH125i 2026 còn tích hợp cổng sạc USB Type-C ngay trong hộc đựng đồ phía trước.

Tại Việt Nam, Honda SH125i được cung cấp với 4 phiên bản: thể thao, đặc biệt, cao cấp và tiêu chuẩn.

Bảng giá xe Honda SH125i mới nhất tháng 9/2026

Dưới đây là bảng giá xe Honda SH125i đầy đủ các phiên bản mới nhất tháng 9/2026

Phiên bản Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất

(Đơn vị: VND) Honda SH125i phiên bản Thể thao Xanh đen đỏ/Xám đen đỏ 85.702.909 Honda SH125i phiên bản Đặc biệt Xám đen 85.212.000 Honda SH125i phiên bản Cao cấp Trắng đen 84.033.818 Honda SH125i phiên bản Tiêu chuẩn Đen/trắng/đỏ 76.670.182

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.