Bảng giá ô tô Toyota mới nhất tháng 9/2025

Toyota là một trong các thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới đến từ Nhật Bản, nổi tiếng với sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và chất lượng vượt trội. Các mẫu xe của hãng luôn được thiết kế thực dụng, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Trong đó, Toyota Corolla Cross 2024 mang đến thiết kế hiện đại, mạnh mẽ với những đường nét góc cạnh và lưới tản nhiệt cỡ lớn. Kiểu dáng SUV đô thị giúp xe vừa năng động vừa sang trọng. Hệ thống đèn LED sắc nét tạo điểm nhấn cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Toyota Corolla Cross 2024 mang đến thiết kế hiện đại. (Ảnh: AutoPro)

Bên trong, Corolla Cross 2024 sở hữu không gian rộng rãi và tiện nghi. Ghế ngồi được bọc da cao cấp, mang lại sự thoải mái cho mọi hành trình. Hệ thống giải trí đa phương tiện hiện đại với màn hình cảm ứng và kết nối thông minh. Các trang bị này giúp người lái và hành khách tận hưởng trọn vẹn sự tiện ích.

Về vận hành, Toyota Corolla Cross 2024 trang bị động cơ tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh ổn định. Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense nâng cao khả năng bảo vệ trên mọi cung đường. Khả năng vận hành linh hoạt và êm ái phù hợp cả trong đô thị lẫn đường dài.

Bảng giá xe ô tô hãng Toyota mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Toyota)

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) INNOVA CROSS HEV Giá từ 1 tỷ 005 triệu INNOVA CROSS Giá từ 825 triệu VELOZ CROSS CVT TOP Giá từ 660 triệu VELOZ CROSS CVT Giá từ 638 triệu AVANZA PREMIO CVT Giá từ 598 triệu AVANZA PREMIO MT Giá từ 558 triệu INNOVA 2.0E Giá từ 755 triệu ALPHARD Giá từ 4 tỷ 510 triệu ALPHARD HEV Giá từ 4 tỷ 615 triệu YARIS CROSS HEV Giá từ 765 triệu YARIS CROSS Giá từ 650 triệu COROLLA CROSS HEV Giá từ 905 triệu COROLLA CROSS XĂNG Giá từ 820 triệu Raize Giá từ 510 triệu FORTUNER 2.7AT 4x2 Giá từ 1 tỷ 155 triệu FORTUNER LEGENDER 2.7AT 4x2 Giá từ 1 tỷ 290 triệu FORTUNER LEGENDER 2.7AT 4x4 Giá từ 1 tỷ 395 triệu FORTUNER 2.4AT 4x2 Giá từ 1 tỷ 055 triệu FORTUNER LEGENDER 2.4AT 4x2 Giá từ 1 tỷ 185 triệu FORTUNER LEGENDER 2.8AT 4x4 Giá từ 1 tỷ 350 triệu Land Cruiser 300 Giá từ 4 tỷ 580 triệu LAND CRUISER PRADO Giá từ 3 tỷ 480 triệu LAND CRUISER PRADO M Giá từ 3 tỷ 460 triệu VIOS 1.5E-CVT Giá từ 488 triệu VIOS 1.5E-MT Giá từ 458 triệu VIOS 1.5G-CVT Giá từ 545 triệu Corolla Altis 1.8V Giá từ 780 triệu Corolla Altis 1.8HEV Giá từ 870 triệu Corolla Altis 1.8G Giá từ 725 triệu Camry HEV TOP CE Giá từ 1 tỷ 530 triệu Camry HEV MID CE Giá từ 1 tỷ 460 triệu Camry 2.0Q Giá từ 1 tỷ 220 triệu HILUX 2.4L 4x2 AT Giá từ 706 triệu HILUX 2.4L 4x4 MT Giá từ 668 triệu HILUX 2.8L 4x4 AT ADVENTURE Giá từ 999 triệu WIGO G Giá từ 405 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.